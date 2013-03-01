به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، از روز پنجشنبه به صورت رسمی در 4 نقطه تهران آغاز به کار کرد.
قاسم نوده فراهانی در پاسخ به سئوال مهر در این رابطه گفت: تمام کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها با نمونههای قبلی که از سوی غرفه داران ارایه شده بود، تطبیق داده شده و پلمپ شده است بنابراین مردم باید در هنگام خرید به نمونه پلمپ شده آن تطبیق دهند تا اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.
رئیس شورای اصناف کشور افزود: در این نمایشگاهها تلاش شده است تا مایحتاج مورد نیاز مردم اعم از کالاهای اساسی، کیف و کفش و پوشاک، آجیل و خشکبار عرضه شود.
همچنین یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در حاشیه آغاز به کار نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در پارک ارم در جمع خبرنگاران گفت: براساس قیمتهای مصوب، پسته فندوقی با قیمت 30 هزار تومان باید توزیع شود.
وی افزود: عمده بازارهای صادراتی پسته ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، ضمن اینکه چین و روسیه نیز خریداران پسته ایرانی هستند.
صادقی همچنین از آغاز توزیع میوه شب عید از 25 اسفندماه خبرداد و گفت: از 20 اسفندماه توزیع میوه میان عوامل توزیع آغاز خواهد شد؛ از هم اکنون نیز شبکه توزیع در حال آماده شدن است و حلقههای بین انبار و توزیع میوه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت میوهها متناسب با شرایط و قیمت روز است و اصلیترین هدف ما جلوگیری از افزایش قیمت بوده و از میوه ذخیره شده به عنوان ابزار کنترلی برای قیمتها استفاده میکنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره قیمت خرید سیب و پرتقال از باغداران نیز تصریح کرد: پرتقال از باغداران شمال با قیمت 1450 و سیب ممتاز با قیمت 1800 تومان خریداری شده است.
نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از روز پنجشنبه در 4 نقطه تهران اعم از حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم، فرهنگسرای خاوران، بوستان ولایت به طور همزمان آغاز به کار رسمی کرد و قرار است از 25 اسفندماه، توزیع میوه تنظیم بازاری آغاز شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، از روز پنجشنبه به صورت رسمی در 4 نقطه تهران آغاز به کار کرد.
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