به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، از روز پنجشنبه به صورت رسمی در 4 نقطه تهران آغاز به کار کرد.



قاسم نوده فراهانی در پاسخ به سئوال مهر در این رابطه گفت: تمام کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها با نمونه‌های قبلی که از سوی غرفه داران ارایه شده بود، تطبیق داده شده و پلمپ شده است بنابراین مردم باید در هنگام خرید به نمونه پلمپ شده آن تطبیق دهند تا اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.



رئیس شورای اصناف کشور افزود: در این نمایشگاهها تلاش شده است تا مایحتاج مورد نیاز مردم اعم از کالاهای اساسی، کیف و کفش و پوشاک، آجیل و خشکبار عرضه شود.



همچنین یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در حاشیه آغاز به کار نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در پارک ارم در جمع خبرنگاران گفت: براساس قیمت‌های مصوب، پسته فندوقی با قیمت 30 هزار تومان باید توزیع شود.



وی افزود: عمده بازارهای صادراتی پسته ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، ضمن اینکه چین و روسیه نیز خریداران پسته ایرانی هستند.



صادقی همچنین از آغاز توزیع میوه شب عید از 25 اسفندماه خبرداد و گفت: از 20 اسفندماه توزیع میوه میان عوامل توزیع آغاز خواهد شد؛ از هم اکنون نیز شبکه توزیع در حال آماده شدن است و حلقه‌های بین انبار و توزیع میوه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است.



وی خاطرنشان کرد: قیمت‌ میوه‌ها متناسب با شرایط و قیمت روز است و اصلی‌ترین هدف ما جلوگیری از افزایش قیمت بوده و از میوه ذخیره شده به عنوان ابزار کنترلی برای قیمت‌ها استفاده می‌کنیم.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره قیمت خرید سیب و پرتقال از باغداران نیز تصریح کرد: پرتقال از باغداران شمال با قیمت 1450 و سیب ممتاز با قیمت 1800 تومان خریداری شده است.