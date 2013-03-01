به گزارش خبرنگار مهر، مهندس امین مقومی، روز پنج شنبه در همایش بزرگ جامعه مهندسین و فرهیختگان علمی استان قم که به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد، اظهار داشت: موفقیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در بخش‌های مختلف، مرهون تلاش‌های مهندسان و همچنین همکاری با دستگاه های اجرایی است.



وي با اشاره به تاکید بر کارآمدی نظام مهندسی در سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، افزود: این امر بدان معنا است که نظام مهندسی جایگاه خود را یافته و باید ارتقاء و گسترش یابد.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، بحث اشتغال مهندسان را یکی از دغدغه های مهم مجموعه نظام مهندسی برشمرد و افزود: در حال حاضر نزدیک به سه هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم هستند که در مقایسه با سال گذشته، اعضای سازمان دو برابر شده است که باید تمهیداتی برای اشتغال مهندسان جوان اندیشید.



وی ابراز داشت: در بخش مسکن مهر بیشتر خدمات را نظام مهندسی ارائه کرده و مهندسان در این عملکرد مطلوبی داشتند.



مقومي عنوان کرد: حضور مشاوران غیر بومی آسیب‌های جدی به نظام مهندسی و همچنین سایر بخش‌های مرتبط با ساخت و ساز وارد و از طرفی نیز اشتغال مهندسان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.



وي با تقدیر از حضور استاندار قم در جمع مهندسان ابراز داشت: آقای استاندار از همان ابتدای ورود به استان، در دیدار با هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برای حضور در جمع مهندسان اعلام آمادگی کردند و امروز نیز در این همایش حضور دارند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، همچنین با اشاره به رونمایی از اولین مجله شنیداری مقررات ملی ساختمان در این مراسم ابراز داشت: این نشریه رادیویی به صورت هفتگی از رادیو قم و تحت عنوان ندای مهندس پخش خواهد شد که می‌تواند در زمینه ترویج و نهادینه کردن مقررات ملی ساختمان در جامعه موثر باشد.



در همایش بزرگ جامعه مهندسین و فرهیختگان علمی استان قم که به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد، از مهندسان برتر استان و همچنین از خانواده‌های مهندسانی که در سالهای گذشته مرحوم شدند تجلیل به عمل آمد.



مراسم تحلیف سوگند نامه مهندسی و رونمایی از اولین مجله شنیداری مقررات ملی ساختمان در کشور، بخش دیگری از برنامه های این همایش است.