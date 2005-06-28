ضيافت شام باشگاه استقلال به افتخار اعضاي تيم سائو پائولوي برزيل

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مراسم كه با حضور اعضاء هيات مديره باشگاه استقلال ومعاونين آن دركردان برگزارمي شود مسوولان وبازيكنان تيم منتخب سائوپولو برزيل نيزحضوردارند.

قراراست بعد ازاين مراسم جلسه هيات مديره باشگاه استقلال به منظورتعيين تكليف وضعيت مديرعامل مستعفي اين باشگاه برگزار شود. ضمن اينكه امشب وضعيت بازيكناني كه قرار است درمسابقات پاسداشت قهرمانان ازآنها تجليل شود مشخص خواهد شد.

گفتني است: تيم فوتبال سائوپولوبرزيل روزپنجشنبه نهم تيرماه جاري درورزشگاه آزادي به مصاف استقلال تهران مي رود تا در اين بازي ازتعدادي ازپيشكسوتان اين باشگاه تقديرشود.