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۷ تیر ۱۳۸۴، ۲۰:۱۹

مسابقات بين المللي پاسداشت قهرمانان فوتبال

ضيافت شام باشگاه استقلال به افتخار اعضاي تيم سائو پائولوي برزيل

ستاد برگزاري مسابقات پاسداشت قهرمانان فوتبال امشب ضيافت شامي را به افتخار حضور تيم فوتبال سائوپولو در محل كمپ كردان برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مراسم كه با حضور اعضاء هيات مديره باشگاه استقلال ومعاونين آن دركردان برگزارمي شود مسوولان وبازيكنان تيم منتخب سائوپولو برزيل نيزحضوردارند.
قراراست بعد ازاين مراسم جلسه هيات مديره باشگاه استقلال به منظورتعيين تكليف وضعيت مديرعامل مستعفي اين باشگاه برگزار شود. ضمن اينكه امشب وضعيت بازيكناني كه قرار است درمسابقات پاسداشت قهرمانان ازآنها تجليل شود مشخص خواهد شد.
گفتني است: تيم فوتبال سائوپولوبرزيل روزپنجشنبه نهم تيرماه جاري درورزشگاه آزادي به مصاف استقلال تهران مي رود تا در اين بازي ازتعدادي ازپيشكسوتان اين باشگاه تقديرشود.

کد مطلب 200882

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