به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات چهار جانبه کشتی یادواره شهید یوسف دشتی و مرحومین زنده یاد عبدالمحمد خیر و علی گیوی با حضور 60 کشتی گیر در رده نونهالان و نوجوانان با حضور شهرستانهای تنگستان، گناه، جم و چغادک در سالن غدیر گناوه برگزار شد.

این مسابقات به میزبانی هیئت کشتی گناوه و در راستای بهبود سطح کشتی گیران رده سنی پایه برگزار شد که کورش تقی زاده سرپرست هیئت کشتی استان و رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه از مهمانان ویژه این مسابقات بودند.

75 مسابقه در هر دو رده سنی انجام شد که نتایج انفرادی و تیمی آن به شرح ذیل بدست آمد.

در نایج تیمی، مقام اول را تیم گناوه با 138 امتیاز کسب کرد و جـــم با 120 امتیاز و تنگستان با 115 امتیاز دررده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. سرمربی تیم گناوه بر عهده نادر پهلوانزاده و مربیان این تیم محمد رضا عبذالی ، عباس پهلوانزاده و علی حیدری بودند.

در نتایج انفرادی نیز در درده نونهالان در وزن 26 کیلوگرم امیر آزمون از گناوه، در وزن 32 کیلوگرم آریا سلامت زاده از گناوه، در وزن35 کیلوگرم علی آزمون از گناوه، در وزن 38 کیلوگرم میلاد هژبری از جـــم، در وزن 42 کیلوگرم سید علی موسوی از گناوه، در وزن47 کیلوگرم هادی احمدی از تنگستان، در وزن 53 کیلوگرم مهدی احمدی از تنگستان، در وزن 59 کیلوگرم محمود کمالی از جـــم، در وزن 73 کیلوگرم پوریا محضری از جـــم به عنوان قهرمانی دست یافتند.

در رده نوجوانان نیز در وزن 50 کیلوگرم فضل اله مدیری از جــــم، در وزن 54 کیلوگرم محمد قبادی از چغادک، در وزن 58 کیلوگرم محمود فقیه از چغادک، در وزن 63 کیلوگرم سجاد جوکار از گناوه، در وزن 69 کیلوگرم ابراهیم رتبه یاس از جــم، در وزن 85 کیلوگرم حسن جوکار گناوه به عناوین برتر دست یافتند.

تقی زاده سرپرست هیات کشتی استان بوشهر در مورد این مسابقات اظهار داشت: با توجه به اینکه این مسابقات بین تیم‌های خوب استان برگزار شد از نظر کیفی در حد مطلوب و قابل قبولی انجام شد.

تقی زاده یادآور شد: اگر به همین منوال همه دوستداران و زحمت کشان کشتی استان با اتحاد و یکدلی فعالیت خود را ادامه دهند، کشتی استان روند رو به رشدی خواهد داشت و من انتظار برگزاری مسابقات بزرگتر و باشکوه تر از این را دارم چون با حضور نادر پهلوان زاده از پیشکسوتان کشتی استان در راس هیات کشتی گناوه این شهرستان پتانسیل بالایی دارد.

وی اضافه کرد: با حمایت اداره ورزش و جوانان شهرستان می توانند کارهای بزرگی انجام دهند و امیدوارم که حذف کشتی از المپیک رخ ندهد هر چند این موضوع هنوز قطعی نیست.

اکبر فخری از داوران این مسابقات نیز گفت: در این مسابقات 9 داور ملی و یک داور بین المللی حضور داشتند که سهم گناوه در این میان 3 داور ملی بود.

وی ادامه داد: حدود دو ماه است که تغیراتی در هیات کشتی استان انجام شده و ریاست کمیته داوران با رای اعتماد داوران به آقای عزیزی داده شد که فعالیت نامبرده در این مدت کم قابل تقدیر است اما مشکلاتی نیز وجود دارد مثلا بحث ارتقای داوران یکی از این مشکلات بوده که امیدوارم بحول قوه الهی این مشکل از طریق سرپرست هیات کشتی استان و رئیس کمیته داوران حل شود.

مهدی احمدی از تنگستان موفق شد در وزن 53 کیلو گرم مقام اول را کسب کند، این کشتی گیر نونهال در مورد این مسابقات گفت: حریفان قدر و خوبی داشتم و مسابقات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود،من حدود سه سال هست که کشتی می گیرم و چندین مقام استانی دارم و در مسابقات کشوری نیز حضور داشته ام.

وی ادامه داد: برگزاری چنین مسابقاتی بسیار خوب و ارزنده است چون که هر مسابقه باعث ایجاد تجربه برای ما می شود و استرس در ما از بین می‌رود.

احمدی خاطرنشان ساخت: از مسئولان استان خواهشمندم که به صورت مداوم در طی سال چنین تورنمنت هایی را برگزار کنند تا باعث پیشرفت کشتی استان شود.