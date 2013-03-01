محمدحسین عراقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صعود تیم گیتی پسند نوین به لیگ برتر فوتسال ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: این تیم ابتدای سال در لیگ دسته دوم فوتسال بود و پس از آن به لیگ دسته اول صعود کرد. این تیم موفق شد با پیروزی در مرحله پلی‌آف به لیگ برتر برسد و همه این اتفاقات در عرض یکسال رخ داد.

وی با اشاره به اینکه یک باشگاه نمی‌تواند دو تیم با اسم مشابه در لیگ برتر داشته باشد، خاطرنشان کرد: قبل از صعود گیتی پسند نوین به لیگ برتر شایعه شده بود که امتیاز این تیم واگذار خواهد شد، در حالی که این مسئله صحت ندارد. هرچند طبق قانون نمی‌توانیم گیتی پسند و گیتی پسند نوین را در لیگ برتر فوتسال داشته باشیم، ولی قصد داریم نام تیم تازه صعود کرده را تغییر دهیم.

قائم مقام باشگاه گیتی پسند افزود: به این ترتیب هیات مدیره و نام جدید برای گیتی پسند نوین انتخاب می‌شود و این تیم فصل آینده با اسم یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه گیتی پسند به فعالیتش ادامه خواهد داد.

دیدار برگشت مرحله پلی آف لیگ دسته اول فوتسال ایران دیروز پنجشنبه با انجام یک دیدار برگزار شد و در سالن پیروزی اصفهان تیم گیتی پسند نوین موفق شد در مجموع دو دیدار رفت و برگشت تیم هیئت فوتبال قزوین را شکست دهد و جواز حضور در لیگ برتر فوتسال ایران را به دست آورد.