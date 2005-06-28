دوچرخه سواران ازمزار شهداي هفتم تير تا كرج ركاب زدند

رئيس تربيت بدني نيروي مقاومت منطقه بسيج تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" دركرج گفت: همزمان با آغازسومين همايش سراسري دوچرخه سواري تورسبزشهداء،220 دوچرخه سواردانش آموزبسيجي درمقاطع راهنمايي ومتوسطه ازشهرستانهاي استان تهران مسير 70 كيلومتري گلزارشهداي هفتم تيرتا ميدان شهيد آجرلوكرج را ركاب زدند تا ضمن ميثاق با آرمانهاي امام راحل و شهداي انقلاب اسلامي، پايبندي خود به ارزشهاي انقلاب ايران را به اثبات برسانند.

" مصيب ده بالايي" افزود: براي استقبال ازاين دوچرخه سواران نيزيك صد دوچرخه سواركرجي در ابتداي بلوارشيميايي كرج به آنان پيوستند وسپس همگي به سمت ميدان شهيد آجرلوكرج حركت كردند.

ده بالايي ازبرنامه تجليل اين دوچرخه سواران خبرداد وتصريح كرد: درحضورمسئولان شهر وخانواده هاي معظم شهدا ازدوچرخه سواران تجليل شد وپس ازآن هركدام به سمت شهرستانهاي خود ركاب حركت كردند.

گفتني است: همايش دوچرخه سواري تورسبزشهدا كه ازامروزدرسراسركشورآغازشده، هشتم شهريورماه درسالروزشهادت رجايي وباهنربه پايان خواهد رسيد.