به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ جامعه مهندسین و فرهیختگان علمی استان قم روز پنج‌شنبه به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد،



در این همایش كرم رضا پیریایی استاندار قم، مهندس هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مهندس نصراللهی زاده قائم مقاو وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان قم، مهندس مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم سخنرانی كردند.



دلبری شهردار قم، حجت الاسلام آتش زر رئیس شورای اسلامی شهر قم، امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از دیگر شرکت کنندگان در این همایش بودند.



در همایش بزرگ جامعه مهندسین و فرهیختگان علمی استان قم از تعداد 10 نفر از مهندسان برتر و نمونه استان قم که در زمینه های تالیف کتاب، ارائه مقالات به مجامع بین المللی، ارائه مقالات به سمینار و مجامع داخل کشور و عضویت در مجامع علمی و دانشگاهی فعالیت داشتند با اهداء تندیس و هدایایی تقدیر شد.



از دکتر مهدی خداپرست، دکتر محمد منان، مهندس حسین علی نوری، مهندس عبدالهادی شوشتری، مهندس محمد رضا علی بیگی، مهندس روح الله عبداللهی، مهندس اسماعیل اسدی، مهندس حمیده خزاعی، مهندس سعید جندقیان، مهندس محمودشکوری محمودآبادی مهندسان برتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم معرفی شدند.



همچنین از خانواده های مهندسان عضور سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در سالهای گذشته مرحوم شدند نیز تجلیل بعمل آمد.



مراسم تحلیف سوگند نامه مهندسی و نیز رونمایی از اولین مجله شنیداری مقررات ملی ساختمان در کشور ، بخش دیگری از برنامه های این همایش بود.