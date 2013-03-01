آیت رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجایی که در دین مبین اسلام محبوب ترین کارها اقدام به ازدواج و مساعدت مالی است در همین راستا نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) این حرکت خداپسندانه را جزو برنامه های حمایتی خود قرار داده است.

وی افزود: به همین منظور به میمنت فرارسیدن سال نو بیش از 36 نفر از نوعروسان عضو خانواده بزرگ امداد ساکن در سه بخش مرکزی، بدره و ماژین با دریافت کمک هزینه 10میلیون ریالی خرید جهیزیه زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

وی در ادامه بیان داشت: مبلغ پنج میلیون ریال نیز به یکی از عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) برای تسهیل در ازدواج پرداخت شده است.