به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان صبح جمعه در این مراسم گفت: احداث ساختمان پلیس راه پلدختر با 900 متر مربع مساحت و 400 متر مربع زیر بنا به مدت 14ماه احداث و تکمیل شده است.

نصرت الله حیدری همچنین با بیان اینکه سیستم باسکول هوشمند در مسیر های پرتردد نصب خواهد شد، تصریح کرد: کامیون های حامل بار اضافه و تناژ بالا توسط این سیستم شناسایی می شوند.

وی از به بهره برداری رسیدن سیستم باسکول هوشمند در مسیرهای پرتردد استان لرستان ظرف سه ماه اول سال 92 خبر داد.

حیدری همچنین به احداث پاسگاه پلیس راه سه راه زانوگه در محور پلدختر- کوهدشت اشاره کرد و گفت: زمین این پاسگاه تملک شده و عملیات اجرایی آن در آینده آغاز می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان گفت: قرارداد نصب 11 دوربین هوشمند برای محورهای مواصلاتی استان لرستان منعقد شده و تا پایان اسفند ماه جاری تجهیزات آن وارد استان خواهد شد.

فرماندار پلدختر نیز در این مراسم امنیت موجود در جامعه را مرهون تلاش نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی دانست و گفت: نیروی انتظامی همواره برای برقراری نظم و امنیت تلاش داشته و مردم نیز باید با پلیس همکاری، تعامل و همکاری و مشارکت کنند.

فریدون رشیدی با اشاره به راه اندازی ساختمان پلیس راه ملاوی اظهار امیدواری کرد که با افتتاح این ساختمان، خدمات رسانی پلیس به مردم و رانندگان تسهیل شود.

وی نقش پليس در نظارت بر عبور مرور درون شهري و بين شهري را بسيار مهم و موثر دانست و بر لزوم آموزش عمومی، فرهنگ سازی و نهادینه کردن قوانین و مقررات تأکید کرد.

فرماندار پلدختر از همه مسئولین خواست برای تأمین، حفظ و افزایش رفاه عمومی و اجرای دقیق قوانین با مجموعه پلیس همکاری کنند.

وی مهمترين دغدغه مسئولان را کاهش ميزان تصادفات و تلفات جاده اي برشمرد و گفت: برای کاهش تصادفات و تلفات جاده اي و شهري باید تلاش، هزينه و هدفگذاري شود.

رشیدی سفر را بخش جدايي ناپذير زندگي مردم دانست و افزود: رسيدگي و بهبود وضعيت جاده ها و راههاي استان، توجه به نقش پليس راه در جاده ها و کنترل سرعت باید مورد توجه قرار گیرد.