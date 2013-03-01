سید عطاء الله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به سفرهای نوروزی، اظهار داشت: سالانه بیش از 5 میلیون نفر مسافرت دریایی انجام می گیرد و در سال گذشته هم آمار سفرهای نوروزی با رشد بالایی نسبت به سال های گذشته همراه بوده است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مقدمات سفرهای نوروزی فراهم شده است تا رفاه و ایمنی بالا برای مسافران وجود داشته باشد، بیان کرد: هر ساله در این نوروز حجم مسافرت های دریایی افزایش پیدا می کند بنابراین باید امکانات و ایمنی نیز به اندازه این استقبال وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: برهمین اساس، سازمان بنادر و دریانوردی طی جلساتی تمامی زمینه های لازم را فراهم آورده است و مسافران می توانند با اطمینان از امکانات دریایی برای مسافرت های نوروزی استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار بالای سفرهای دریایی در نوروز گذشته منجر به این شد که سازمان امکانات مسافرت های دریایی را افزایش دهد، گفت: افزایش ناوگان دریایی کشور و همچنین توجه ویژه به ایمنی این مسافرت ها از مهمترین برنامه های سازمان برای نوروز است.

پیش از این معاون امور دریایی سازمان بنادر به مهر گفته بود: سال گذشته 120 فروند شناور مسافری فرسوده پس از چندین سال از رده خارج شد و در حال حاضر شناورهای جایگزین برای آنها در نظر گرفته شده است و در نوروز امسال به دلیل جایگزینی شناورهای قدیمی با شناورهای جدید ایمنی بیشتری در سفرهای دریایی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امسال برای جلوگیری از حوادث دریایی در نوروز امسال شناورهای جدید جایگزین شناورهای قدیمی شده است، افزوده بود: امسال تعداد صندلی ها به کمک بخش خصوصی افزایش پیدا می کند و در نوروز امسال مشکلی در خصوص تامین تعداد صندلی مورد نیاز نداریم.