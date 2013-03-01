به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه های جداگانه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تلاشهای رژیم صهیونیستی برای حفاری نفت در جولان اشغالی اعلام کرد: این اقدامات رژیم صهیونیستی نقض آشکار قطعنامه شماره 497 شورای امنیت است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال بهره برداری از شرایط کنونی منطقه برای تثبیت اشغالگری در اراضی سوریه و غارت ثروتهای آن است.

از سوی دیگر محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه ضمن تاکید بر اهمیت گفتگوها در سوریه اعلام کرد: دولت در راستای ایجاد فضای مناسب برای موفقیت گفتگوها تلاش می کند.

اللحام ضمن مخالفت مجدد با دخالت خارجی در سوریه از مواضع دوگانه بین المللی در قبال تحولات سوریه انتقاد کرد.

وی افزود: برخی از کشورها مدعی حمایت از طرحهای سیاسی برای حل بحران سوریه هستند، اما هیچ اقدامی برای فشار بر گروههای مسلح برای نشستن پای میز مذاکرات انجام نمی دهند و همچنان به کمکهای تسلیحاتی و مالی به گروههای تروریستی ادامه می دهند تا بحران سوریه ادامه پیدا کند.