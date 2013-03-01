به گزارش خبرنگار مهر، زهرا دریانورد صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر سال در سال‌روز تاسیس سازمان جهانی بهداشت یک موضوع بر اساس مشکل جهانی بهداشت انتخاب می‌شود که سیاست‌گزاران جوامع ملی و بین‌المللی و دیگر ذینفعان با برنامه‌ریزی و انجام مداخلات لازم باید در راستای رفع آن مشکل گام بردارند.

وی با بیان اینکه همزمان با روز جهانی بهداشت برنامه‌های خاصی نیز در ایران انجام می‌شود افزود: همزمان با روز جهانی بهداشت از هجدهم فروردین ماه به مدت یک هفته برنامه‌های متنوع آموزشی و اطلاع‌رسانی متناسب با شعار سال سازمان جهانی بهداشت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2013 بر بیماری فشار خون بالا تاکید دارد اضافه کرد: فشار خون بالا سالانه باعث مرگ 7.5میلیون نفر در جهان می‌شود که در مجموع 12 درصد کل مرگ و میرها است.

کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر به عوارض ناشی از فشار خون بالا اشاره کرد و گفت: فشار خون بالا خطر ابتلا به حمله قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه ها را افزایش می‌دهد و در صورتی که فشار خون بالا کنترل نشود می‌تواند باعث کوری، بی نظمی‌های ضربان قلب و نارسایی آن شود.

دریانورد در خصوص برنامه‌های آموزشی در هفته سلامت سال 92 گفت : راه اندازی بسیج اطلاع رسانی بیماری در زمینه بالا بردن آگاهی افراد در زمینه پیشگیری، تشخیص زود هنگام و مدیریت موثر بیماری در اولویت برنامه‌های آموزشی هفته سلامت شهرستان دیر است.