فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات تیم و هیئت والیبال آبادان اظهار کرد: من در سال 1387 به عنوان رئیس هیئت والیبال انتخاب شدم که برای موفقیت هیئت و تیم برای شرکت در مسابقات، اسپانسرهایی از جمله شهرداری آبادان را جذب کردیم.

بهشتی افزود: تیم خوبی تشکیل دادیم و با شرکت در سوپر لیگ استان و ارائه بازی های مطلوب مقام چهارم را کسب کردیم. بعد از برگزاری این مسابقات، اسپانسری برای هیئت والیبال پیدا نشد و جای تاسف دارد که هیئت والیبال استان خوزستان و تربیت بدنی آبادان نیز حمایت مالی از ما نکردند و این موضوعات با اختلافات درونی هیئت گره خورد و باعث نزول عملکرد هیئت والیبال و انصراف من از این هیئت شد.

رئیس هیئت والیبال آبادان با اشاره به نقش وحدت و همدلی در تیم والیبال آبادان عنوان کرد: در مدت زمانی که والیبال رئیس هیئت نداشت بچه های تیم چه در بخش بانوان و چه در بخش آقایان تمرینات خود را رها نکردند و دست از فعالیتهایشان بر نداشتند و ما نیز خارج از گود احتیاجات آنها را برطرف می کردیم.

وی اضافه کرد: خردادماه سال جاری با پیشنهاد دوستان و علاقمندان والیبال شهرستان آبادان از جمله آقای حسین ادیب (پیسکسوت والیبال) و همچنین رئیس اداره تربیت بدنی آبادان، مجددا ریاست هیئت والیبال را به منظور اجرای برنامه های مفید و ماندگار پذیرفتم.

بهشتی به وعده مسئولان در زمینه حمایت از تیم والیبال اشاره کرد و گفت: در این مدت که فعالیت این هیئت شروع شده بحث استعدادیابی در مدارس و سایر محلات آبادان را پیگیری کرده ایم؛ زیرا استعدادیابی برای رونق والیبال شهر بسیار مهم است.

رئیس هیئت والیبال آبادان با اعلام اینکه دفتر هیئت را سریعاراه اندازی کردیم، تصریح کرد: بخش والیبال را در ادارات فعال کردیم و چندین تیم از ادارت به همکاری با این هیئت مشغول شدند تا اینکه و توانستیم خوابگاه هیئت والیبال را برای مهمانانی که در آبادان حضور پیدا می کنند راه اندازی کنیم.

بهشتی عنوان کرد: امسال با حضور10 تیم از ادارت مختلف یک دوره مسابقات والیبال درون شهرستانی برگزار شد که تیم هیئت والیبال آبادان توانست مقام اول آن مسابقات را کسب کند.

وی افزود: متاسفم که بگویم با توجه به حضور امکانات و موقعیتهای بالقوه در این شهرستان تاکنون نتوانسته ایم اسپانسری برای والیبال شهرستان جذب کنیم و این برای هیئت بسیار مشکل است زیرا بقای هیئت به حمایتهای مالی آن است.

بهشتی در خصوص برنامه های آینده تیم والیبال اظهار کرد: ما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و طبق برنامه جلو می رویم. یک تقویم برای شرکت در مسابقات مهیا کردیم.

رئیس هیئت والیبال شهرستان آبادان با اعلام اینکه آبادان در بخش آقایان 10 تیم والیبال و در بخش بانوان دو تیم والیبال دارد، افزود: والیبال آبادان حتما ارتقا پیدا می کند و در سال آینده در مسابقات درون استانی شرکت کرده و سعی خواهیم کرد انتظارات مردم را برآورده کنیم.