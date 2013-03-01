به گزارش خبرنگار مهر، در بین تمام‌ هیئت‌هایی که به نمایندگی از استان قم در لیگ‌های باشگاه های کشور دارای نماینده هستند تیراندازی نیز یکی از ورزش ها و هیئت های فعال و پرکار به شمار می رود و سابقه حضور تیم های مردان و بانوان قم در لیگ دسته اول کشور را نیز دارد.

تیراندازی در قم یکی از رشته‌های ورزشی جذاب و پرطرفدار است و ورزشکاران مستعد آن به سبب تنوع در رشته‌های زیر مجموعه تیراندازی توانسته‌اند به خوبی در رقابت‌های استانی و کشوری توانمندی خود را به نمایش بگذارند و عناوین ارزشمندی کسب کنند.

در فدراسیون تیراندازی کشورمان نیز هیئت تیراندازی قم و نیروی انسانی زیر مجموعه آن اعم از ورزشکاران،‌ داوران و مربیان از جایگاه خوبی برخوردارند و این مهم سبب شده است تا قم در تیراندازی به پیشرفت‌های خوبی دست یابد، هر چند امسال مشکلاتی موجب شد تا قم در لیگ کشور موفقیت آمیز ظاهر نشود.

با برگزاری مجمع انتخابات هیئت تیراندازی استان قم در سال جاری و انتخاب حسین مهره ساز به عنوان رئیس این هیئت برای سومین دوره متوالی، تیراندازی تلاش می کند با بهبود وضعیت خود در استان و کشور موفق تر از گذشته حضور داشته باشد.

تمام آنچه که گفته شد حاصل تلاش و کار دسته جمعی تیمی فعال در هیئت تیراندازی استان قم است که در ادامه برگزاری مسابقات استانی، این بار اقدام به برگزاری رقابت های بانوان قهرمانی استان قم کرد و این رقابت ها در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه بادی برترین های خود را شناخت.

هیئت تیراندازی استان قم رقابت‌های قهرمانی این رشته در قم را در قالب دو بخش آقایان و بانوان برنامه ریزی کرد و این مسابقات مطابق انتظار با استقبال خوبی از سوی علاقمندان و ورزشکاران حرفه‌ای این رشته ورزشی سفارش شده در دین اسلام برخوردار بود.

شرکت کنندگان در تلاش برای کسب عناوین برتر مسابقات تیراندازی قهرمانی بانوان استان قم که با عنوان جام فجر برگزار می‌شد، در دو رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت مریم قراخانی و مریم فرنیا در رشته های تفنگ بادی و تپانچه به مقام قهرمانی دست یافتند.

برترین های رشته تفنگ بادی تیراندازی بانوان در قم:

نفر اول: خانم مریم قراخانی

نفر دوم: خانم فهیمه زند

نفر سوم: خانم فاطمه حسین زاده

برترین های رشته تپانچه بادی تیراندازی بانوان در قم:

نفر اول: خانم مریم فرنیا

نفردوم: خانم مریم شاپوری

نفرسوم: خانم ملاسلمانی