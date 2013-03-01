به گزارش خبرگزاری مهر، دراین ملاقات مجید صابر به گسترش دیپلماسی پارلمانی بعنوان راهکاری برای تحقق همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشاره نموده و جایگاه والای پارلمان ها در انعقاد قراردادهای اساسی بین کشورها را مورد تاکید قرار داد.



وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی کشورمان، به حضور نمایندگان قومیت ها و مذاهب شناخته شده در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.





رئیس شورای عالی آجارا نیز با اشاره به تمدن بزرگ ایران و قابلیت ها و توانمندی های کشورمان، تمایل دولت و مجلس آجارا برای برخورداری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران را اعلام داشت و در این خصوص علاقمندی خود را برای تو سعه همه جانبه روابط، بویژه در بخش های کشاورزی و اقتصادی با ایران و استفاده از دانش فنی ایران برای راه اندازی پالایشگاه قدیمی باتومی ابراز داشت.



نامبرده بر پیگیری خواهرخواندگی باتومی و فریدون شهر و اصفهان به منظور تقویت دوستی فی مابین تاکید کرد.



دراین ملاقات ارزجانی سرکنسول ایران در بندر باتومی نیزحضور داشت.