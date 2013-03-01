به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد شريعتي نژاد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته قاضي با اشاره به فرا رسيدن هفته منابع طبيعي، مردم را بهترين محافظان طبيعت دانست و افزود: همه بايد دست در دست هم داده و علاوه بر حفظ حق طبيعي خود، از حقوق نسل هاي آينده نيز در بهره برداري از منابع طبيعي خدادادي حفاظت كنند.

وي با بيان اينكه طبيعت آموزنده جود و بخشش است و بدون بخل و منت نعمات خود را بر همه ارزاني مي دارد، اظهار داشت: به همين منوال انسان ها نيز مي بايست با كرم و بخشش با يكديگر برخورد كرده و براي كمك هاي خود به ديگران نيز بر آنها منت نگذارند.

حجت الاسلام شريعتي نژاد در ادامه هفته احسان و نيكوكاري را فرصتي براي تحقق اين هدف و دستگيري از نيازمندان جامعه ذكر كرد و گفت: هفته احسان و نيكوكاري فرصت مناسبي براي كمك به مستضعفين و تقسيم شادي ها در آستانه سال نو است.

به گفته وي بخشش بخشي از اموال به نيازمندان و كمك به فقرا علاوه بر اينكه سبب شادي دو طرف مي شود به حول و قوه الهي باعث افزايش نعمت و گشايش در سختي ها نيز خواهد شد.

خطيب نماز جمعه قاضي اظهار داشت: اگر بندگان خدا در بهره برداري از نعمت هاي وي رعايت همديگر را نكنند، دچار قهر و غضب الهي در دنيا و آخرت مي شوند و همواره در خسران و زيان خواهند بود.

