به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز کشورمان، مسابقات لیگ رده سنی بزرگسالان دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور با شرکت شش تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود سرانجام دو تیم به لیگ برتر این رشته صعود خواهند کرد.

هیئت تنیس روی میز استان قم نیز امسال در پیکارهای لیگ دسته اول کشور به دنبال این است که توانمندی تنیس بازان قمی در این رشته ورزشی بیش از پیش نمایان شود و تنیس روی میز قم در بخش قهرمانی به پیشرفت های بیشتری دست یابد و در کشور به جایگاه مناسبی برسد.

رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور در حالی شامگاه پنجشنبه در قم با انجام یک مسابقه پیگیری شد که بعد از چند هفته ناکامی این هفته نیز با ثبت شکستی دیگر در کارنامه تنیس بازان قمی این بار برابر صدرنشین لیگ دسته اول همراه شد.

در این دیدار که از هفته سوم بازی های دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز مردان باشگاه‌های کشور به انجام رسید، دو تیم در سالن پینگ‌پنگ شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم با یکدیگر به رقابت پرداختند و مقاومت قم به دومین باخت خانگی تن داد.

این مسابقه به سبب حضور چهره‌های مطرح در تیم تنیس روی میز پتروشیمی مروارید و انگیزه بالایی که اعضای مقاومت برای کسب سومین برد این فصل و دومین پیروزی در بازی های خانگی این فصل داشتند، از حساسیت و جذابیت خاصی برخوردار بود.

در حالی که تنیس بازان قم در اولین بازی خانگی دو هفته قبل موفق به شکست تیم نفت و گاز گچساران شده بودند، این بار حرفی برای گفتن نداشتند و سرانجام این تیم تنیس روی میز پتروشیمی مروارید بود که توانست با حساب پنج بر صفر میزبان خود را شکست داده و به پیروزی دیگری در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور دست یابد و همچنان در صدر بماند.

امسال تیم های تنیس روی میز مناط نفت خیز جنوب، نفت و گاز گچساران، هیئت تنیس روی میز بوشهر، مقاومت قم، پتروشیمی مروارید عسلویه و هیئت تنیس روی میز استان فارس در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور دارند و از جمع آنها دو تیم راهی لیگ برتر تنیس روی میز می‌شود.

