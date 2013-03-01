به گزارش خبرگزاری مهر، بنزما با اتومبیل خود در منطقه‌ای که سرعت مجاز 100 کیلومتر بر ساعت بود با سرعت 216 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بوده که پلیس او را متوقف کرده است. پلیس اعلام کرد ملی پوش فرانسوی رئال را جریمه کرده و گواهینامه رانندگی‌اش هم باطل کرده است.

در ژوئن 2011 هم بنزما در حالی که در منطقه مسکونی شهر ایبیسا با سرعت غیرمجاز رانندگی می‌کرد، متوقف و جریمه کرده است.

بنزما در دیدار هفته گذشته ال‌کلاسیکو مقابل بارسلونا به میدان نرفت اما انتظار می‌رود او در دیدار فردا شب مقابل آبی و اناری‌‌ها و همچنین دیدار حساس لیگ قهرمانان مقابل منچستریونایتد در ترکیب ثابت تیم ژوزه مورینیو به میدان برود.