به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان از آمادگی ارتش این کشور برای برخورد با فتنه افکنان خبر داد. وی با اشاره به اعزام واحدهای ویژه ارتش به صیدا و دیگر تدابیر امنیتی در این شهر افزود: ارتش بر حفظ وحدت داخلی و برقراری امنیت در لبنان اصرار دارد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی لبنانی از تدابیر امنیتی بی سابقه در صیدا خبر داد. خبر دیگر اینکه عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان در دیدار با ناصر جوده همتای اردنی خود که در لبنان به سر می برد موضوع آوارگان سوری و اوضاع در سوریه را بررسی کرد.

از سوی دیگر ماهر حمود امام جماعت مسجد القدس در صیدا ضمن ابراز تعجب از حمایت جریان المستقبل لبنان از تحرکات احمد الاسیر عنصر سلفی از همه خواست در راستای وحدت ملی تلاش کنند.

وی ضمن ابراز خوش بینی درباره اوضاع در شهر صیدا از احمد الاسیر خواست که از دیوانگی دست بردارد.