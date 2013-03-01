به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز این کنگره در شهرستان شوشتر با حضور مقامات ملی و محلی و با قرائت پیام های مقام معظم رهبری، آیت الله صافی گلپایگانی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سخنرانی شخصیت هایی مثل آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس برگزار شد.

دومین روز این مراسم در سالن امام رضا(ع) شهرک نفت اهواز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد آغاز شده است.

ارائه قسمتی ديگر از مقالات، رونمايی از چاپ مجدد كتاب نابغه فقه و حديث و كتابچه يادبود همايش و خلاصه‌ای از مقالات، رونمايی از تمبر يادبود همايش به همت اداره كل پست خوزستان و فيلم مستند علامه سيد نعمت‌الله جزايری و در پايان تقدير از دست‌اندركاران و صاحبان مقالات برتر از برنامه‌های اختتاميه همايش محدث كبير خواهد بود.

سید نعمت الله جزایری، یکی از علمای بزرگ شیعه در اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن دوازدهم هجری است که در سال 1050 هجری قمری در روستای صباغیه جزایر متولد شد.

محدث كبیر سید نعمت الله جزائری (ره) از بزرگان عرصه دین مانند ماه در بین ستارگان می‌درخشد. او كه در تالیف کتاب گرانبهای بحارالانوار کمک‏ بزرگی برای مرحوم علامه مجلسی (ره) بود در طول عمر با برکت خود در علوم مختلف بیش از 50 کتاب تالیف کرده است كه برخی از کتب گرانسنگ وی شامل الغایة القصوی، الجواهر الغوالی فی شرح عوالی اللئالی، ریاض الابرار فی مناقب الائمة الاطهار، الانوار النعمانیه فی بیان معرفه النشأه الانسانیه، انیس الفرید فی شرح التوحید، تحفة الاسرار فی الجمع بین الاخبار، زهر الربیع، عقود المرجان فی تفسیر القرآن، مشکلات المسائل، منبع الحیاة فی اعتبار قول المجتهدین من الأموات، نوادر الاخبار، النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین، هدیة المبین، تحفة الراغبین و... هستند.