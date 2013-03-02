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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۲۹

روس‌ها به آرزویشان رسیدند

فیلم "مترو" از "جان سخت" پرفروش‌تر شد

فیلم "مترو" از "جان سخت" پرفروش‌تر شد

فیلم روسی "مترو" که به شیوه هالیوودی ساخته شده است، در راس باکس آفیس روسیه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اولین فیلم روسی که با تقلید کامل از سبک هالیوودی و با عنوان "مترو" ساخته شده با فروش 4 و نیم میلیون دلاری پرفروش‌ترین فیلم هفته در روسیه شد.

به این ترتیب این فیلم موفق شده تا از فیلم "جان سخت" با بازی بروس ویلیس که 2 میلیون و 600 هزار دلار فروش داشته و فیلم "آخرین ایستگاه" آرنولد شوارتزنگر که یک میلیون و 700 هزار دلار فروش داشته است، جلو بزند.

"مترو" با بودجه 13 میلیون دلاری ساخته شده و درباره سیستم زیرزمینی مسکو است که با طغیان رودخانه زیر آن دچار ریزش می شود.

این فیلم که با حمایت دولت ساخته شده با موفقیت در اولین هفته اکرانش موجب خشنودی کرملین را فراهم کرده است که می خواست استقبال دوستداران سینما را با اکران چنین فیلم هایی شاهد باشد.

ایگور تولستونوف تهیه‌کننده این فیلم امتیاز تلویزیونی آن را هم به کانال یک تلویزیون روسیه فروخته و اعتقاد دارد این فیلم می تواند حدود 11 میلیون دلار در سینماهای داخل کشور فروش کند.

ماریا کوشینووا منتقد سینمایی روسیه معتقد است یکی از مزایای این فیلم فیلمنامه خوب آن است که از ابتدا تا انتهای فیلم به خوبی پیش می رود. او تعلیق به کار رفته در فیلم را هم تحسین کرد. به گفته او این فیلم می‌تواند اولین فیلم واقعا هالیوودی سینمای روسیه باشد که هم به دلیل سطح تولید و به هم به دلیل توجه به ژانر آن با فیلم‌های آمریکایی رقابت می کند.

کد مطلب 2008862

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