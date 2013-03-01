به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته آشخانه با اشاره به رزمايش اخير نيروي زميني سپاه(رزمايش پيامبر اعظم هشت) و شكار پهباد فرضي دشمن، اين رزمايش را نشان دهنده آمادگي، اقتدار و جديت سپاه براي دفاع و حراست از نظام اسلامي دانست.

وي اظهار داشت: در حال حاضر سپاه از نظر نظارت و حراست از اهداف نظام و انقلاب، پشتوانه اي قوي و غني بوده و در حوزه هاي مختلف به درستي وظايف خود را انجام مي دهد.

حجت الاسلام طاهري با اشاره به اعتراض رئيس جمهور به انجام وظيفه اطلاعات سپاه در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات نظام پزشكي و رد صلاحيت برخي از اين نامزدها، عنوان كرد: سپاه در اين زمينه نيز به وظيفه قانوني و درست خود عمل كرده و اعتراض و اشكال گيري اين مسئولين بي مورد و اشتباه است.

وي در ادامه به نشست اخير ايران و گروه 1+5 پرداخت و اظهار داشت: مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي غربي در آلماتي قزاقستان از موضع قدرت بود و غرب را وادار به عقب نشيني در مواضع خصمانه كرد.

خطيب نماز جمعه آشخانه در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري هفته احسان و نيكوكاري، از مردم خواست تا با توجه به وضعيت فعلي اقتصادي كشور، بيش از سال هاي گذشته براي كمك به نيازمندان اهتمام داشته باشند.