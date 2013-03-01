به گزارش خبرنگار مهر این مرکز درمانی با زیربنای 20 هزار متر مربع و گنجایش پذیرش 200 نفر در فاصله 45 کیلومتری در منطقه تله سیاه از توابع شهرستان زاهدان با پذیرش 17 معتاد از صبح امروز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز دارای فضاهای اداری، خوابگاه ،ورزشی ، درمانگاه و انتظامی است که تعداد دو مددکار اجتماعی به همراه یک پزشک به صورت کشیک برای ارایه خدمات به معتادان مستقر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر از این پس معتادان جمع آوری شده از سطح شهر زاهدان پس از غربالگری توسط سازمان های دست اندرکار برای درمان اجباری به این اردوگاه منتقل خواهند شد.

طول درمان در این اردوگاه به گفته کارشناسان 3 الی 6 ماه تعیین شده است.