به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد در هفتادوچهارمین اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که روز جمعه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: در آموزش پزشکی نیاز به تحول اساسی داریم اما نباید به بهانه آموزش، کوچکترین عارضه ای به بیمار تحمیل شود.

وی گفت: متاسفانه بنا به دلایلی که باعث می شود پزشکان خط مقدم خدمات دلگرمی نداشته باشند، خیلی از اوقات کارها به دست افرادی انجام می شود که نظارت لازم بالای سرشان نیست و آماده پاسخگویی نیستند.

سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: با اصلاح این وضعیت می توان، این استنباط نادرست که مردم از مراکز آموزشی دارند را برطرف کرد.