به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر صبح جمعه به منظور بررسی مسائل اقتصادی شهرستان های درگز و قوچان به این مناطق سفر کرد و سفر خود را ابتدا با حضور در گلزار شهداي درگز و اداي احترام به مقام شامخ آنان آغاز و سپس از محور در حال احداث درگز به دوغائي كه با بهره برداري از آن، مسير مشهد- درگز 60 كيلومتر نزديك تر خواهد شد، ديدن كرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به موقعيت ترانزيتي اين شهرستان و نقش ملي و فرا ملي آن در ارتباط با كشور هاي حوزه آسياي ميانه گفت: با تامين زيرساخت هاي مورد نياز ترانزيت و حمل و نقل، درگز مي تواند به قطب ترانزيت كشور و بار انداز كشورهاي آسياي ميانه تبديل شده و به توسعه هرچه مطلوب تر اين شهرستان بيانجامد.

فروزان مهر افزود: هم اكنون درگز رتبه ششم ترانزيت كشور را دارا است كه با توجه به قرار گرفتن اين محور در كريدور شمال به جنوب و غرب به شرق، تسريع در اجراي پروژه هاي زير ساختي در حوزه ترانزيت مي تواند علاوه بر كاهش هزينه هاي ملي، نقش تعيين كننده اي در راستاي افزايش توسعه صادرات غير نفتي دارد.

وی در ادامه از قسمت هاي مختلف شهر درگز و شهر مرزي لطف آباد ديدن كرد و با حضور در پاسگاه مرزي لطفي از خدمات مرز باني خراسان رضوي در تامين امنيت تقدير کرد.

استاندار خراسانرضوی سپس به گمرك لطف آباد رفت و از چگونگي فعاليت در اين بخش مطلع و در نهايت از بازارچه مرزي لطف آباد نيز بازديد كرد.

فروزان مهر در ادامه طي جلسه اي كه با حضور برخي معاونان، مديران ستادي استانداري و تعدادي از مديران استاني و شهرستاني در محل فرمانداري درگز برگزار شد گفت: نوع نگاه مديريت استان، توجه به نقاط محروم و مرزي است و اين موضوع را باهدف كاهش شكاف توسعه وتوزيع متوازن امكانات به عنوان يك راهبرد اساسي دنبال مي كند.

وی با بيان اينكه نگاه در توسعه مناطق بايد معطوف به مزيت هاي نسبي، منطقه اي ورقابتي در حوزه هاي گوناگون باشد افزود: در راستاي بهره وري بيشتر از امكانات موجود در درگز، بايد استفاده از مزيت هاي اين شهرستان در حوزه هاي كشاورزي و گردشگري نيز مورد توجه قرار داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سهم عمده كشاورزي و دامپروري اي در توليد ناخالص اين شهرستان، گفت: به تمامي طرح هاي عملياتي درگز در قالب طرح توسعه بخش كشاورزي بدون محدوديت، تسهيلات پرداخت خواهد شد.

فروزان مهر در اين راستا خواستار ايجاد صنايع تبديلي با محوريت بخش كشاورزي در اين شهرستان گرديد و افزود: تحقق اين مهم علاوه بر ايجاد اشتغال پايدار باعث ماندگاري جمعيت روستايي و عدم مهاجرت آنها به حاشيه شهرها مي شود.

وی در ادامه از همجواري درگز با كشور تركمنستان و بازارچه مرزي به عنوان مزيت ديگر اين شهرستان ياد كرد و گفت: اجراي طرح جامع پايانه مرزي لطف آباد، ارتقاي گمرك به اداره كل و پيگيري ايجاد منطقه ويژه لطف آباد از جمله مواردي است كه بايد در جهت تحقق آن تلاش کرد.

استاندار خراسان رضوی خواستار تعامل بيشتر گمرك و پايانه ها و ايجاد پنجره واحد تجاري به منظور تسريع در روند صادرات و واردات كالا شد.

فروزان مهر ضمن استماع مشكلات شهرستان كه توسط نماينده مردم درگز در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار ارائه شده بود دستور پيگيري هاي لازم را صادر و برتسريع در اجراي پروژه هاي عمراني و مهر ماندگار در درگز تاكيد كرد.

وی در پايان قسمت اول سفر خود از شهرداران لطف اباد و درگز خواست تا نسبت به زيبا و مناسب سازي فضاي شهري و ساماندهي مبادي ورودي شهرها اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی سپس درگز را به مقصد شهر باجگيران ترك کرد و در بدو ورود به اين شهر مورد استقبال فرماندار قوچان و اهالي باجگيران قرار گرفت.

فروزان مهر ضمن بازديد از بازارچه مرزي باجگيران در جمع تعداي از مديران قوچان حاضر شد و گفت: بهترين راهبردي كه در شرايط اقتصادي كنوني مي تواند به بي اثر كردن تحريم ها بيانجامد، توجه ويژه به مبادي مرزي و فعال سازي بازارچه ها است.

وي افزود: موضوع ارتقاي اين بازارچه نيز به منطقه ويژه اقتصادي از طريق دستگاه هاي مربوطه دنبال مي شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: نظر به اعلام آمادگي پليس مرزباني، به منظور هر چه فعال تر شدن اين بازارچه و افزايش مبادلات مرزي، اجرايي شدن تردد از طريق گذر مرزي براي ساكنان اين منطقه پيگيري خواهد شد.

فروزان مهر خواستار ايجاد پنجره واحد تجاري در اين گمرك شد و بر استقرار مديران در بخش باجگيران با هدف فعال تر شدن بدنه دستگاه هاي اجرايي وخدمت رساني بهتر به مردم تاكيد كرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش از پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي و خود اشتغالي به متقاضيان واجد شرايط در شهر باجگيران خبر داد و گفت: تسهيلات طرح توسعه كشاورزي نيز در اين شهر بدون محدويت پرداخت مي شود.

استاندار خراسان رضوی در پايان سفر خود ضمن بازديد از سطح شهر قوچان از يك واحد توليد دوچرخه در اين شهر ديدن كرد و در جهت رفع مشكلات اين واحد صنعتي و تامين سرمايه در گردش از طريق سيستم بانكي دستورات لازم را صادر کرد.

شايان ذكر است از جمله مصوبات جلسه امروز بررسي طرح گازرساني به شهر باجگيران، ايجاد جايگاه عرضه سوخت و كمك به شهرداري براي احداث ديوار ساحلي بازارچه و ساماندهي مبلمان شهري بود.