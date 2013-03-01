به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از سایت مجموعههای اسكي، در این مسابقه دیدنی و مهیج که از ساعت 12 پنجشنبه در پیست مهتاب شمشک آغاز شد، بیش از 50 اسنوبردباز به انجام حرکات نمایشی پرداخته و در پایان، نفرات برتر جوایز خود را دریافت کردند.
اسامی راه یافتگان به مرحله پایانی بدین شرح است:
بخش آقایان:
1- شهاب قربات
2- معراج کاتب
3- سید محمد امین حیدری
4- امیر جلالی
5- محمد احسان هاتف
6- حمید خودسیانی
7- حمید ذولفقاری
8- علی پرچگانی
بخش بانوان:
1- مونا سراجی
2- هدیه خرازی
3- ساراسیری
همچنین یک دوره مسابقه پرش نمایشی دیگر نیز در پیست شب شمشک برگزار شد که در پایان به 3 نفر که بهترین پرش را انجام دادند، جوایز نفیسی تعلق گرفت. امیر جلالی، حمید خودسیانی و سیدامین حیدری اسامی برندگان این رقابت بودند.
نظر شما