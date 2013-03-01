به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از سایت مجموعه‌های اسكي، در این مسابقه دیدنی و مهیج که از ساعت 12 پنجشنبه در پیست مهتاب شمشک آغاز شد، بیش از 50 اسنوبردباز به انجام حرکات نمایشی پرداخته و در پایان، نفرات برتر جوایز خود را دریافت کردند.

اسامی راه یافتگان به مرحله پایانی بدین شرح است:

بخش آقایان‌:

1- شهاب قربات

2- معراج کاتب

3- سید محمد امین حیدری

4- امیر جلالی

5- محمد احسان هاتف

6- حمید خودسیانی

7- حمید ذولفقاری

8- علی پرچگانی

بخش بانوان:

1- مونا سراجی

2- هدیه خرازی

3- ساراسیری

همچنین یک دوره مسابقه پرش نمایشی دیگر نیز در پیست شب شمشک برگزار شد که در پایان به 3 نفر که بهترین پرش را انجام دادند، جوایز نفیسی تعلق گرفت. امیر جلالی، حمید خودسیانی و سیدامین حیدری اسامی برندگان این رقابت بودند.