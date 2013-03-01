به گزارش خبرگزاري مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومیه و با حضور مبلغان، مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم و سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

ترویج احکام وقف در جامعه را سرلوحه کار خود قرار دهید

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ين مراسم خطاب به مبلغان بیان کرد: ترویج احکام وقف در جامعه را سرلوحه اقدامات تبلغی خود قرار دهید.

حجت الاسلام احمد شرفخانی اظهار داشت: وعده‌های تبلیغی یک وسیله هستند برای تقرب به خدا و انسان باید از این فرصت ها استفاده نماید.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه تبلیغ در اسلام، گفت: پاداش هدایت یک انسان برابر است با ثواب اعمال تمام انسان های پاک و همین امر بیانگر اهمیت و جایگاه تبلیغ و ترویج معارف الهی در دین مبین اسلام است البته باید توجه داشت که عرصه تبلیغ، عرصه شغل و کار نیست، بلکه وسیله ای برای همل به وظیفه است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه طرح آرامش بهاری که در ایام نوروز برگزار می‌شود، از مناسب ترین وعده های تبلیغی است، اعلام کرد: اثرات وعده های تبلیغی در جامعه بلافاصله مشاهده می شود و باید به این موضوع توجه ویژه داشت که احکام وقف را باید در جامعه تبلیغ کرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به وصول بیش از 900 استفتاء از سوی مقام معظم رهبری در خصوص احکام وقف، عنوان کرد: این تعداد استفتاء در رابطه با احکام شرعی وقف، بیانگر اهمیت احکام وقف در جامعه است، چراکه 12 میلیون نفر به صورت روزانه در کشور، با وقف در ارتباط هستند و به همین دلیل مبلغان باید ترویج و تبلیغ وقف را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وقف، پشتوانه استراتژیک حوزه های علمیه

شرفخاني با اشاره به طرح آرامش بهاری، اظهار داشت: تشرف یک مسیحی به دین مبین اسلام در خیمه های معرفت، تنها بخشی از اثرات برگزاری طرح آرامش بهاری است.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، باید رویکرد تبلیغی مناسب را اتخاذ کرد، افزود: باید حضور حداکثری و انتخاب فرد اصلح را باید در اولویت های تبلیغی بیان کرد چراکه انتخاب فرد اصلح با حضور حداکثری خدمت به نظام جمهوری اسلامی و خدمت به اهل بیت(ع) است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به جایگاه وقف در مدیریت حوزه های علمیه، اعلام کرد: علت مبارزه پهلوی با مقوله وقف، به این دلیل بوده است که وقف پشتوانه استراتژیک حوزه های علمیه بوده است و پهلوی به منظور مقابله با حوزه های علمیه، به مخالفت با مقوله وقف می پرداخت.

وقف یک پشتوانه بسیار مهم برای دین اسلام است

مدیرکل اسبق اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه نيز در اين مراسم با بیان اينكه هر کجا که باشم، مبلغی برای وقف و فرهنگ وقف خواهم بود، اظهار داشت: تبلیغ نوعی خدمت است و هیچگاه نباید عرصه خدمت را رها کرد.

حجت الاسلام پاکنهاد در ادامه با اشاره به خطبه 87 نهج البلاغه، افزود: این خطبه در وصف مبلغان دینی است که باید سرلوحه اقدامات مبلغان امور دینی قرار گیرد، باید مجاهدت شبانه روزی و مخلصانه را در راستای خدمت به دین و نظام همواره حفظ کرد.

وي با بیان اینکه عرصه فعالیت امروز، عرصه جهاد نرم است، اعلام کرد: همواره باید در عرصه فعالیت و خدمت مخلصانه به نظام قدم برداشت و مبلغی مناسب برای دین و نظام بود، باید هر کجا و در هر سمتی که بود مبلغی برای وقف و فرهنگ وقف باشیم.

مدیرکل اسبق اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان سخنان خود افزود: وقف یک پشتوانه بسیار مهم برای دین مبین اسلام است و همین امر بیانگر اهمیت تبلیغ این فرهنگ در بین جامعه است.