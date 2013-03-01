حسن عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه بهاره شهرستان قدس با 160 غرفه پوشاک، مواد غذایی، خشکبار و..... به منظور تامین مایحتاج شهروندان دایر شد، تمامی اجناس نمایشگاه توسط کارشناسان اداره صنعت معدن تجارت و مجمع امور صنفی، بررسی و قیمت گذاری شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به نیاز شهرستان اقلامی ضروری چون برنج، روغن، گوشت، مرغ و قند و شکر به میزان کافی در نمایشگاه عرضه خواهد شد لذا شهروندان با آرامش خاطر در طول مدت برپایی به نمایشگاه مراجعه کنند و نگرانی بابت اتمام و یا گرانی کالاها نداشته باشند.

تخفیف 10 تا 20 درصدی در نمایشگاه

وی ادامه داد: سعی شده است تا تمامی کالاها با 10 الی 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و انتظار می رود غرفه داران چارچوب و ضوابط تعیین شده را رعایت کنند.

عقبایی از حضور بازرسان خبر داد و گفت: بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت و اصناف از ساعت 9 صبح تا 10 شب در محل نمایشگاه حضور دارند و مراجعین در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند از طریق گزارش به بازرسان و یا تماس با شماره های 46880001 و 46880002 و 124 اطلاع رسانی کنند.

این نمایشگاه در محل استادیوم 25 هزلرنفری شهرستان واقع در خیابان سی متری شورا دایر می باشد و تا 27 اسفند ماه پذیرای مراجعین می باشد.

توزیع گوشت و مرغ نرخ مصوب در سطح شهر

این مسئول از توزیع گوشت و مرغ به نرخ مصوب استان در سطح شهر خبر داد و افزود: اولویت اول تامین نمایشگاه است اما سعی می شود در بیشتر واحدهای صنفی سطح شهر نیز گوشت و مرغ دولتی توزیع شود.

عقبایی در پایان در خصوص بازرسان در سطح شهر گفت: 11 تیم بازرسی دو دونفره در شهرستان فعال هستند که شش تیم صبح و پنج تیم بعدازظهر بر واحدهای صنفی نظارت می کنند و با هرگونه کم فروشی، گران فروشی، عدم نصب بر چسب قیمت بر اقلام و عدم همخوانی فاکتور با قیمت فروش برخورد قانونی خواهند کرد.