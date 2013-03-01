به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح جمعه در جمع مسئولان دستگاه‌های اجرایی و شهرداران استان بوشهر اظهار داشت: پست‌ها و مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و همه باید تلاش کنیم تا از فرصتی که برای خدمت به مردم در اختیار داریم به بهترین نحو استفاده کنیم و خدمات بیشتری ارائه کنیم.

وی بر لزوم آماد‌گی همه شهرهای استان بوشهر برای میزبانی از مسافران نوروزی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر همواره در ایام نوروز میزبان خیل عظیم مسافران نوروزی است که باید همه شهرها را برای این مهم آماده کنیم تا بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای مسافران نوروزی باشیم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: همه مسئولان به‌عنوان خادم و خدمتگزاران مردم محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه تقویت شهرداران و شهرداری‌ها باعث ارائه خدمات بیشتر به مردم می‌شود، حمایت از شهرداران را در دستور کار داریم.

وی در ادامه با اشاره به درآمد پائین شهرداری‌ها، تصریح کرد: شهرداری‌ها باید درآمدهای پایداری داشته باشند و باید راهکار مناسبی برا برای پایداری درآمد شهرداری‌ها ارائه شود تا شاهد ارائه خدمات بیشتری به شهروندان باشیم.

حسنوند در ادامه با اشاره به اینکه بیش از دو هزار و500 میلیارد تومان برای عمران و آبادانی استان بوشهر در دولت نهم و دهم هزینه شده است، افزود: با وجود کارهای بسیار بزرگی که انجام شده است ولی باز هم شاهد آثار محرومیت در بین مردم هستیم.

وی از تخصیص 18 درصد از اعتبارات عمرانی و 32 درصد از اعتبارات نفت در سال جاری خبر داد و افزود: در سال‌های 90 و 91 اعتبارات 100درصد و بعضا بیش از اعتبارات بودجه‌ای تخصیص یافته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه شش شهر استان به لحاظ پرداخت حقوق کارکنان شهرداری در مضیقه هستند، گفت: تا پایان سال مالی دو تا سه مرحله به شهرداری‌ها کمک مالی می‌شود.