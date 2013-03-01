محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسلامشهر بعد از شهر تهران پرجمعیت ترین شهرستان استان تهران محسوب می شود که در این زمینه مسئولان باید اقدامات لازم را برای توسعه و ارتقای این شهرستان انجام دهند.

وی میزان اعتبار پروژه های عمرانی سال جاری شهرداری اسلامشهر را بالغ بر 550 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پروژه هایی با اعتبار 70 میلیارد ریال افتتاح شد و بیشتر کارهای عمرانی شهرداری در جهت حل مشکلات چندین ساله مردم است و تبلیغاتی نیست.

این مسئول به بی اثر بودن تحریم ها بر اراده استوار ملت اشاره و عنوان کرد: آمریکا با توجه به تبلیغات گسترده و تحریمها، فکر می کرد مردم ایران نان گیرشان نمی آید، ولی ملت ما پویاست و همیشه در صحنه هستند، ملت ما افتخار می کند که نمایندگانش در 1+5 کوچکترین قدمی برخلاف امت اسلامی برنمی دارند و این باعث افتخار هر ایرانی سربلند است.

محمودی در ادامه به تحولات سوریه اشاره کرد و گفت: حضور معنوی ایران در سوریه نگذاشته که این کشور سقوط کند اینها همه از قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به برکت خون شهدا، نفس های گرم الهی که در این کشور است و به برکت حضور ملت مومن و شریف ایران اسلامی است.