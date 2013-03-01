محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسلامشهر بعد از شهر تهران پرجمعیت ترین شهرستان استان تهران محسوب می شود که در این زمینه مسئولان باید اقدامات لازم را برای توسعه و ارتقای این شهرستان انجام دهند.
وی میزان اعتبار پروژه های عمرانی سال جاری شهرداری اسلامشهر را بالغ بر 550 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پروژه هایی با اعتبار 70 میلیارد ریال افتتاح شد و بیشتر کارهای عمرانی شهرداری در جهت حل مشکلات چندین ساله مردم است و تبلیغاتی نیست.
این مسئول به بی اثر بودن تحریم ها بر اراده استوار ملت اشاره و عنوان کرد: آمریکا با توجه به تبلیغات گسترده و تحریمها، فکر می کرد مردم ایران نان گیرشان نمی آید، ولی ملت ما پویاست و همیشه در صحنه هستند، ملت ما افتخار می کند که نمایندگانش در 1+5 کوچکترین قدمی برخلاف امت اسلامی برنمی دارند و این باعث افتخار هر ایرانی سربلند است.
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