به گزارش خبرگزاري مهر، سیدناصر امامی میبدی با اشاره به انتشار فراخوان نمایشگاه گروهی عکس تئاتراستان یزد اظهار داشت: حوزه هنری یزد به منظور شناسایی و حمایت از عکاسان پویا و خلاق در حوزه عکاسی تئاتر، گسترش اطلاعات تصویری آثار نمایشی و تأمین منابع تصویری مرتبط با هنرنمایش، نخستين نمایشگاه گروهی عکس تئاتر استان یزد را برگزار می‌کند.

وي با بیان اینکه موضوع آثار باید در زمينه تئاتر، آثار جشنواره‌ها و آثار اجرا شده کارگردانان تئاتراستان باشد، افزود: به همراه فایل‌ها و تصاویر ارسالی، ذکر نام نمایش، نویسنده و کارگردان، تاریخ و محل اجرا و مشخصات عکاس ضرری است.

امامی میبدی با اشاره به امکان فروش آثار در زمان برپایی نمایشگاه به نفع هنرمند صاحب اثر، از کارگردانان نمایش و عکاسان هنرمندی که مایل به عرضه آثار خود هستند، دعوت کرد با دستاوردهای هنری خود بر غنای این نمایشگاه بیفزایند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به صورت غیررقابتی و به منظور شناسایی هرچه بهتر عکاسان عرصه تئاتر استان برگزار می‌شود، افزود: ستاد برگزاری نمایشگاه انتظاردارد آثاری که تا سال 91 تولید شده است، را دریافت کند.

امامی میبدی با اشاره به اینکه هر عکاس حداقل با 10 اثر می‌تواند در این نمایشگاه شرکت کند، ادامه داد: عکس‌ها باید بر روی لوح فشرده و با فرمت jpg یا tiff و با کیفیت300 dpi و در اندازه 40*30 سانتیمتر به حوزه هنری یزد ارسال شود.

وی آخرین مهلت ارسال آثار را 20 اسفند ماه 91 و زمان برگزاری نمایشگاه را 21 فروردین 92 همزمان با روز هنر انقلاب اسلامی و سالروز شهادت سید مرتضی آوینی اعلام کرد.

امامی میبدی افزود: آثار برگزیده در نگارخانه حوزه هنری یزد به تماشا گذاشته خواهد شد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری یزد به نشانی www.artyazd.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن 6231400 تماس بگیرند.