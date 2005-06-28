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۷ تیر ۱۳۸۴، ۲۰:۳۴

دكتر احمدي نژاد در جمع خبرنگاران:

غير از خودم هيچ كس از اعضاي كابينه اطلاع ندارد

غير از خودم هيچ كس از اعضاي كابينه اطلاع ندارد

رييس جمهور منتخب مردم ايران با تكذيب تمام شايعات موجود در خصوص كابينه دولت آينده گفت: به جز خودم هيچ فردي از اعضاي كابينه اطلاعي ندارد و گمانه‌زني‌هايي كه صورت مي‌گيرد نظر شخصي افراد است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"،  دكتر محمود احمدي نژاد عصر امروز در حاشيه ديدار با خانواده شهداي هفتم تيردرپاسخ به سئوال مكرر خبرنگاران درباره تركيب كابينه وگمانه زني هايي كه در اين باره صورت مي گيرد ، گفت: در مورد اعضاي كابينه از قبل يكسري بررسي ها ي مقدماتي را انجام داده بودم و هم اكنون نيز در حال انجام  مذاكرات و بررسي هايي هستم و تاكنون نيز فقط خودم از كابينه آينده خبردارم و مطالبي كه گفته مي شود فقط شايعات است.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص حضور  نمايندگان مجلس ، دكتر عارف و اعضاي كابينه سابق در دولت آينده اظهار داشت:  دعوت ما عام است  و دست همه نخبگان و افراد صاحب نظر را براي همكاري مي فشاريم  و دكتر عارف هم از دوستان قديمي و صميمي بنده هستند با ايشان هم صحبت مي كنيم و در نهايت از همكاري همه افراد شايسته  بهره مي گيريم.

رييس جمهور منتخب مردم ايران در خصوص مطالبي كه از سوي برخي اشخاص مبني بر محافظه كار بودن ايشان مطرح مي شود گفت: هر كس هر اسمي كه دلش مي خواهد روي ما بگذارد ما كه نبايد به همه آنها جواب بدهيم ، احمدي نژاد همان احمد ي نژاد و فرزند ملت ايران است  و در خدمت گسترش عدالت و امنيت ،مهرباني و اعتدال در سرزمين ايران و دفاع از منافع ملت ايران در تمام جهان هستم.

 

کد مطلب 200890

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