به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله کاظم صدیقی در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران با اشاره به اینکه یکی از مقدمات نماز مکان مصلی است گفت: همان گونه که زمان ها با هم تفاوت دارند مانند شب قدر، شب نیمه شعبان، شب 28 رجب و شب جمعه که تفاوت آشکاری با اوقات دیگر دارند کسانی که طالب قرب خداوند هستند از این وقت های حساس غفلت نمی کند ، مکان ها همچنین هستند. برخی از مکان ها از فضیلتی برخوردار است و نمازگزار بهتر است نماز خود را در بهترین آن انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه مباح بودن مکان نمازگزار ، شرط نماز است افزود: تصرف مال غیر بدون اذن او حرام است و موجب عقاب می شود در روایات درباره حرمت غصب اموال مردم آمده است اگر در یک ساختمان حتی یک سنگ غصبی به کار رفته باشد ، همان سنگ ضامن خرابی و ویرانی آن ساختمان می شود .

وی با اشاره به حفظ حریم دستاوردهای مردم افزود: غصب از زشت ترین گناهان است همان گونه که امام صادق(ع) فرمود اگر کسی در زمین دیگری بنا بسازد ، صاحب آن زمین می تواند بنا را خراب کند. و در حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) آمده است کسی که مال مومنی را از روی غصب در اختیار خود بگیرد خداوند همیشه از او اعراض می کند و نظر رحمتش از او بر می گردد و خداوند متعال اعمالی را که غاصب انجام می دهد از آن بدش می آید و حتی غاصب کارهای خوبش را هم ساقط می کند و خدا در دیوان حسنات او اعمال خوبش را ثبت نمی کند تا زمانی که توبه کند و اموال غصبی را به صاحبانش برگرداند.

صدیقی با تاکید بر اینکه انسان نمازگزار باید به حقوق و اموال مردم حساس شود و بدون اذن وارد اموال مردم نشود، گفت : امام راحل و قاضی سعید قومی تاکید داشتند نمازگزار باید مکان خود را ارزیابی کند و باید ببینند از چه مکان با خداوند ارتباط برقرار می کند. نمازگزار نماز می خواند دلش با خدا سخن می گوید قلبش با خداوند است. نماز سفر و هجرت به سوی خداست.

وی افزود: نمازگزار نماز می خواند ولی در بارگاه خداست و در حرم خداوند قرار دارد. مرحله بالاتر مرحله روح است روح که بر تمام جسم انسان احاطه دارد خدمت خداوند متعال است. جسم خضوع دارد و روح با تمام متعلقاتش در پیشگاه خداوند است و مرحله بالاتر از اینها فناست.

خطیب جمعه نماز جمعه تهران در خطبه دوم با دعوت مردم به تقوای الهی گفت: کسی که تقوا نداشته باشد از هدایت الهی محروم است و وای بر حال کسی که خداوند او را رها کند و او را هدایت نکند.

وی افزود: تقوا سرنوشت ساز است از خداوند متعال بخواهیم از خواب غفلت بیدار شویم و در سنگر تقوا پناه گیریم تا تیر شیطان به ما برخورد نکند.

صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مذاکرات ایران با 1+5 در قزاقستان نسبت به گذشته بهتر شده بوده است گفت: مواضع ایران نسبت به حق هسته ای ثابت و تزلزل ناپذیر است .

وی با اشاره به جوسازی ها و شایعه پراکنی های بعضی از خبرگزاری های خارجی افزود: یاوه هایی که بعضی از خبرگزاری ها گفته اند که ایران با توقف 20 درصد غنی سازی موافقت کرده است صحت ندارد و همانگونه که گفته شد درصد غنی سازی به کسی ارتباط ندارد و هر چقدر احساس نیاز کنیم می سازیم و از هیچ قدرتی نترسیده ایم و از این به بعد هم نمی ترسیم.

صدیقی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ما هرگز نخواهیم گذاشت ایران به سلاح هسته ای دست بیابد، اظهار کرد: ما همان فرمایشات رهبر انقلاب را عرض می کنیم که ما اگر سلاح هسته ای در برنامه های مان منظور نشده است نه از این جهت بوده است که منتظر اجازه رئیس جمهور آمریکا باشیم بلکه بر اثر فتوای رهبر انقلاب است و اگر مبنای اسلام و دین ما دست ما را نبسته بود و ما بنای تولید آن را داشتیم هیچ ابرقدرتی توان مقابله با آن را نداشت.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه پاکستان، هند و کره شمالی و برخی دیگر از کشورها سلاح هسته ای دارند، تصریح کرد: شما در برابر این کشورها نتوانسته اید کاری بکنید چه برسد به ملتی که 34 سال با تمام قدرت با قدرت های بین المللی معارضه کرده و جنگ هشت ساله را با پیروزی پشت سر گذاشته است .

وی افزود : اما نسبت به استفاده صلح آمیز هسته ای هر گونه پیشنهادی که نافی حقوق حقه ملت باشد مردود است.

صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رزمایش پیامبر اکرم 8 گفت: رزمایش پیامبر اکرم که سپاه پاسداران انجام داد سه پیام داشت، پیام اول پیام اقتدار و حرکت ما در مسیر پیشرفت و استفاده از سلاح های بازدارنده که دشمن را مایوس می کند بود. پیام دوم پیام امنیت به کشورهای منطقه است. ایران جز برادری و حسن نیت نگاه دیگری ندارد. پیام سوم هشدار است برای کسانی که در خیالشان تضییع حقوق ملت ایران است و می گویند همه گزینه ها روی میز است. انشاءالله با سپاهیان غیور و با اتکا به خداوند متعال در برابر هرگونه تجاوز خواهیم ایستاد.

صدیقی با اشاره به ارایه لایحه بودجه 92 به مجلس گفت: انتظار ما از دولت و مجلس این است که برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که اولویت های کشور در صدر قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از اولویت های ما معیشت اقشار کم درآمد است. کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و رفع بیکاری و توجه به فرمایش رهبر انقلاب برای تولید ملی از دیگر اولویت های دولت و مجلس باشد.

وی با اشاره به این که باید ثبات به بازار ارز برگردد گفت: ثبات بازار ارز باعث می شود که تولید کنندگان و بازرگانان بتوانند برنامه ریزی کنند و تصمیم بگیرند.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه انتظار داریم بگومگوها تمام بشود گفت: مسئولان دست وحدت بدهند و همفکری کنند و مساله شکوفایی اقتصاد مقاومتی و در رفع مشکلات طبقاتی که در معیشت مشکل دارند سعی و تلاش کنند .

صدیقی ادامه داد: از صدا و سیما هم توقع داریم که از هر گونه تنش و هر گونه مساله ای که باعث اختلاف می شود پرهیز کند و دیگر رسانه ها هم ایران را خانه خود بدانند و از دامن زدن به اختلافات بپرهیزند.

وی با اشاره به شروع هفته احسان گفت: کسی که به مشکلات نیازمندان رسیدگی می کند و صدقه می دهد با خداوند شریک می شود. انشاءالله این مردم عاطفی و مردم سربلند ما برای رضایت خداوند یک سهم کوچکی در نظر بگیرند.

صدیقی با اشاره به روز درختکاری گفت: جنگل ها و درختان ریه تنفسی شهرها است و هرکس به آنها ضربه بزند به سلامتی مردم ضرر زده است و ضربه زدن به جنگل ها و درختان باعث اضرار به اعصاب و آرامش مردم می شود.

وی در پایان با تسلیت درگذشت آیت الله خوشوقت به امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری گفت: آیت الله خوشوقت کسی بود که جسمش با ما بود ولی روحش لحظه ای از خداوند غافل نشد. ایشان شکارچی جوانان بود. اهل سوز و دعا بود و خداوند ایشان و همه علما را رحمت کند.