به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم از ارسال دیرهنگام بودجه توسط دولت به مجلس انتقاد کرد و اظهار داشت: این اقدام به برخی از ناآرامی‌ها کمک می‌کند و انتظار داریم رئیس‌جمهور به حساسیت این مسائل توجه بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم دقت مضاعف در بررسی بودجه، خاطرنشان ساخت: انتظار داریم مجلس با دقت لایحه بودجه را بررسی کنند تا شاهد عمران و آبادانی و جلوگیری از تورم باشیم.

امام جمعه جم در ادامه با اشاره به سالروز تاسیس کمیته امداد، با اشاره به اهمیت بسیار بالای حضور در جشن نیکوکاری، اضافه کرد: امیدواریم قبل از عید نوروز، کمک‌های نقدی و جنسی را به مردم ضعیف ارائه دهند.

وی ادامه داد: در روزهای پایانی سال مردم مستضعف نیازمند و فرزندان فقرا به لباس نو نیازمند هستند و همه باید کمک کنند تا خنده شادی بر لبان بچه‌های مستضعف نشانده شود.

امام جمعه جم با اشاره به تغییر فرماندار جم و با تقدیر از خدمات عبداللهی فرماندار سابق اظهار داشت: از فرماندار جدید که از خانواده شهداست انتظار داریم در پیگیری مصوبات سفر اهتمام ورزد و مصوباتی که بر زمین مانده را پیگیری و تکمیل کند.

گنجی خواستار انتصاب معاون بومی برای فرماندار جم شد و ابراز داشت: مردم با مراجعات مکرر خواستار انتصاب معاون بومی برای فرمانداری جم شده‌اند که امیدوار هستیم مورد عنایت قرار گیرد.

وی به 15 اسفند روز درختکاری اشاره کرد و گفت: اهمیت درختکاری از دیدگاه قرآن و روایات بسیار زیاد است و در اسلام بر درختکاری و حفظ درختان تاکید شده است.

امام جمعه جم بیان داشت: در مناطقی که صنعتی هستند همانند شهرستان جم که آلایندگی زیادی دارد باید فضای سبز بیشتری احداث شود.

گنجی با اشاره به تضییع حقوق برخی مردم توسط منابع طبیعی گفت: مسئولان منابع طبیعی باید کاری کنند که حقوق مردم تضییع نشود و به نام دفاع از منابع طبیعی نباید اجحافی در حق مردم شود.

وی خواستار همکاری مردم در احداث طرح آبرسانی کوثر شد و افزود: برخی زمین‌های معارض در این طرح وجود دارد که همکاری مردم موجبات تسریع در کار می‌شود و از مردم انتظار داریم همکاری بیشتری کنند.