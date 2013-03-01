به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد که در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) برگزار شد اظهار کرد: هفته ای که گذشت هفته مانور قدرت نظام اسلامی و انقلاب ایران بود.

امام جمعه مشهد افزود: یکی از عرصه های مانور قدرت انقلاب ایران در آلماتی قزاقستان بود که خبرنگاران از سراسر دنیا به این کشور آمدند تا رویارویی دلاورانه نمایندگان حکیم و دانشمند جمهوری اسلامی ایران را با نمایندگان قدرت های بزرگ دنیا پوشش دهند.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: آنچه برای همه مردم دنیا تجربه شده این است که این رویارویی ها به منظور عقب نشینی مردم ایران از توسعه دانش بنیان در دانش هسته ای است.

وی افزود: مذاکره کشورهای غربی با ایران برای تفاهم نیست بلکه برای نشان دادن چنگ و دندان است تا با این کار به خیال خودشان مردم ایران را وادار به عقب نشینی کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: کشورهای غربی در همه این مذاکره ها یک جمله وقیحانه را دائم تکرار می کنند و می گویند همه گزینه ها روی میز است و این جمله را آنقدر گفته اند که همه خبرنگارهای دنیا آن را حفظ کرده اند.

آیت الله علم الهدی افزود: غربی ها وقتی در برابر سخنوران و دیپلمات های حکیم ما مستاصل می شوند و حرفی برای گفتن ندارند این جمله را تکرار می کنند.

وی اظهار کرد: این ها درنده اند چرا که درنده چنگ و دندان نشان می دهد و درنده اصلا در خط تفاهم نیست.

امام جمعه مشهد با اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص) که همزمان با گفتگوهای آلماتی برگزار شد تصریح کرد: این رزمایش با ابتکار رهبر فرزانه انقلاب در دل کویر ایران و هم زمان با نشست الماتی برگزار شد تا توان نظامی ایران را به قدرت های استکباری نشان دهد.

آیت الله علم الهدی گفت: رزمایش پیامبراعظم(ص) که در دل کویر برگزار شد برای آمریکا تبدیل به جنگی خفت بار شد و رزمندگان جان برکف سپاه کشور توانستند یک پهپاد دیگر آمریکایی را سالم به زمین بنشانند و آن را به نفع کشورمان مصادره کنند.

وی افزود: تحلیل های دستگاه های اطلاعاتی و سیاسی غرب به دولتمردان شان اعلام کرده اند که مسئله تان را هرچه زودتر با ایران حل کنید که حلقه تحریم ها یکی یکی در حال گسسته شدن است.

امام جمعه مشهد با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی که از جانب رهبر فرزانه انقلاب مطرح شد اظهار کرد: از مردم متدین مان می خواهم اقتصاد مقاومتی را در عمل و در خریدهای شب عیدشان نشان بدهند.

آیت الله علم الهدی افزود: نمی گویم خرید را تعطیل کنید اما نروید هزینه بالایی برای خرید یک لباس ندهید.

وی بیان کرد: اجناس غیر ضروری را نخرید حتی اگر از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی دارید چرا که این کار باعث وجود مشکلاتی خواهد شد.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: این که یک خانواده ای که از لحاظ اقتصادی مشکلی ندارد و این خرید ها را در مقابل یک خانواده آسیب پذیر قرار می دهد این آرامش زندگی و جامعه را بر هم می شکند.

آیت الله علم الهدی افزود: کسانی که مشکل اقتصادی ندارند بجای خرید های غیر ضروری دست خانواده های آسیب پذیر جامعه را بگیرند و برای فرزندان این خانواده ها لباس تهیه کنند.

وی اظهار کرد: ما وظیفه خودمان می دانیم اقتصاد مقاومتی را در عمل نشان بدهیم بویژه در عید امسال که با دهه فاطمیه که روزهای سخت فرزندان زهرا(س) رغم می خورد نمی توانیم عید پر رنگی داشته باشیم.

امام جمعه مشهد با اشاره به سالروز رحلت امام جمعه فقید مشهد یاد و خاطره آیت الله عبادی را گرامی داشت.