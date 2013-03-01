به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت میرا کومار رئیس مجلس هند سفری چند روزه هندد داشت، پس از بازگشت به تهران مورد استقبال جواد جهانگیر زاده نماینده مردم ارومیه و سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس قرار گرفت.



در این سفر محمد آشوری تازیانی عضو هیأت رئیسه مجلس، غلامرضا تاجگردون نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، اسفندیار اختیاری کسنویه یزد نماینده اقلیت زرتشتیان در مجلس و فاطمه آلیا عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و هند، دکتر لاریجانی را همراهی کردند.



لاریجانی و هیات همراه در این سفر ضمن بازدید از برخی اماکن تاریخی و مقبره بزرگان کشور هند، با تعدادی از مقامات اجرایی این کشور مانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، جمعی از تجار و بازرگانان هندی، رهبران دینی، نخبگان دانشگاهی، مقام‌های پارلمانی این کشور مانند روسای مجالس نمایندگان و سنا با هدف بررسی راه‌های توسعه مناسبات دو کشور به خصوص در حوزه پارلمان و نیز بررسی حوادث منطقه‌ای و جهانی و همچنین با عده‌ای از دانشجویان ایرانی که در هند مشغول تحصیل هستند، دیدار و گفتگو کردند.