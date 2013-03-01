به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه این هفته چناران به مذاکرات 1+5 اشاره داشت و اظهار کرد: با وجود تبلیغات فراوان رسانه های صهیونیستی، آخرین تحلیل در محافل اطلاعاتی سیاسی غرب حاکی از آن است که حلقه تحریم در حال گسیخته شدن است.

امام جمعه چناران به رزمایش پیامبر اعظم اشاره کرد و افزود: این رزمایش علاوه بر ایجاد فضای نظامی و امنیتی خود دارای ابعاد سیاسی نیز است و این رزمایش پیامهای متعددی برای کشورهای منطقه و دشمنان ایران بزرگ اسلامی داشت اولین پیام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه بود.

حجت الاسلام تاجی گفت: پیام دیگر این بود که با استقلال و اتکا به خود می توان امنیت منطقه را حفظ کرد و نیاز وابستگی به ابرقدرتهای خارج از منطقه نیست و پیام دیگر که برای دشمنان داشت این است که ایران اسلامی در برابر هر تجاوز و تجاوزگری آماده مقابله و برخورد جدی همه جانبه است.

وی تاکید کرد: از همه مهمتر شکار سالم هواپیمای بدون سرنشین در حین رزمایش خفتی برای آمریکا و نشان از واقعی بودن توان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه چناران به اهدای جایزه اسکار به فیلم آرگو اشاره کرد و گفت: دشمنی های استکبار جهانی بر علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی در طول سالها به همه حربه ها انجام گرفت و امروز متاسفانه آمریکا این دشمنی خود را از طریق هنر و سیاسی کردن هنر انجام می دهد.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به تاسیس کمیته امداد امام خمینی و آغاز هفته احسان و نیکوکاری گفت: با دقت در آیات قرآن و روایات معلوم می شود یکی از اهداف اسلام از بین بردن اختلافات غیرعادلانه ای است که در میان طبقه غنی و ضعیف وجود دارد.

وی افزود: بدین منظور برنامه وسیعی را در نظر گرفته که شامل تحریم ربا خواری، پرداختهای مالیاتهای اسلامی همچون زکات، خمس، تشویق به وقف وقرض الحسنه و نیز ترغیب به صدقات و مانند آن که اگر به طور کامل و صحیح به مرحله اجرا درآید فقر و محرومیت از جامعه رخت بر می بندد.

امام جمعه چناران بیان کرد: در این میان انفاق از جمله راهکارهایی است که علاوه بر تامین هدف فوق می تواند در پرورش روح اخوت و برادری، احسان و نیکوکاری، وحدت و همدلی و گسترش عدالت نقش داشته باشد.

حجت الاسلام تاجی به یکی از ریشه های تجمل گرایی اشاره کرد و گفت: یکی از امور خطرناکی که ممکن است دامن گیر هر کسی شود و او را از سعادت دنیا و آخرت ساقط سازد غفلت است.

وی اظهار کرد: غفلت از یاد خدا سر منشا خود فراموشی و بیگانگی از خویشتن و سر آمد دردها و بیماری های بشر و زمینه اصلی همه گناهان است به همین دلیل در آموزه های دینی از آن به عنوان دشمن خطرناک یاد شده است.