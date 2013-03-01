به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهدشبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: مذاکرات هسته ای پس از چندماه وقفه برگزار شد، که فضا برای مذاکره نسبت به سال های قبل فضای نسبتا مناسبی بود چرا که این دوره به جای تقابل ، فضای تعاملی برقرار بود.

وی با بیان اینکه غربی ها به این نتیجه رسیدند که نمی شود با ایران مقابله کرد ، تصریح کرد: غربی ها مواضعشان را تغییر داده و در مقابل ایران نرمش نشان دادند که این مسئله چند عامل دارد.

وی ادامه داد: تأمین سوخت مورد نیاز ایران توسط فناوران ایرانی ، شناسایی ذخایر جدید اورانیوم در استان یزد ، احداث 16 نیروگاه جدید در آینده نزدیک ، بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان و همچنین حضور باشکوه مردم ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن از جمله این عوامل است.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ پیامبر اعظم (ره) توسط سپاه پاسداران نیروی زمینی اظهار کرد: این رزمایش توان رزمی و انضباط برنامه ریزی قدرتمند نیروی زمینی جمهوری اسلامی نشان داد.

وی ادامه داد: در ضمن این رزمایش ، ایران اسلامی موفق به شکار هواپیمای بدون سرنشین آمریکا شد که این مسئله نشان داد ایران به استقلال کامل نظامی در تجهیزات الکترونیکی رسیده است که این موضوع را رسانه های خارجی نیز به صراحت اعتراف کردند.

امام جمعه تبریز به دو پیام مهم این رزمایش اشاره کرد و گفت: این رزمایش به منطقه پیام می دهد که وابستگی نظامی خود از آمریکا را قطع کنند و مستقل باشند و به دشمنان ایران این پیام را می دهد که ایران در قبال هر تجاوز و تجاوزگری آماده مقابله با متخلفان در عرصه بین المللی است.