الهه بهبودی تهیه‌کننده "سپید پررنگ" با اعلام اين موضوع به خبرنگار مهر گفت: حسین رفیعی چهره شناخته شده‌ای برای نوجوانان است. این هنرمند برنامه‌های تاثیرگذاری را برای گروه سنی نوجوان روی آنتن برده و حالا ما در "سپید پررنگ" قصد داریم شخصیت پدرانه او را که حالا صاحب فرزندان نوجوانی است، واکاوی کنیم.

وی افزود: در برنامه روز شنبه 12 اسفندماه حسین رفیعی و پسرش هر دو درباره رابطه پدر و فرزندی خود با نوجوانان صحبت خواهند کرد. روز یکشنبه نیز میزبان هادی محقق از فیلمسازان کشور خواهیم شد، این هنرمند به همراه دختر نوجوان خود به "سپید پررنگ" می‌آید تا با مخاطبان این برنامه از کیفیت رابطه خود با فرزند نوجوانش بگوید.

بهبودي تصریح کرد: رومینا محقق دختر 12 ساله این کارگردان بسیار تحت تاثیر پدر قرار دارد. این نوجوان با وجود سن کم فرد موفقی در فیلمسازی است و آثارش در جشنواره‌ها برگزیده شده‌اند. از دیگر نکات برنامه هفته جاری ما آن است که میهمانان نوجوان این برنامه نیز شنبه و یکشنبه به همراه پدران خود در استودیو حاضر می‌شوند.

اين تهيه‌كننده ادامه داد: روز دوشنبه نیز طبق روال گذشته رضا ببری، مددکار اجتماعی درباره رابطه متقابل پدر و فرزندان با مخاطبان برنامه صحبت می‌کند. این کارشناس با ارائه راهکارهای مناسب تلاش می‌کند به پدران و فرزندان کمک کند با یکدیگر رابطه بهتری داشته باشند.

"سپید پررنگ" کاری از گروه نوجوان شبکه دو سیما است، این برنامه که به بررسی معضلات نوجوانان می‌پردازد شنبه تا دوشنبه هر هفته از ساعت 17:30 روی آنتن شبکه زندگی می‌رود.