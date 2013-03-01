به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن موسوی در خطبه های نماز جمعه شهر دهلران اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن سال نو، مسئولان کشوری و استانی به معیشت مردو و گرانی ها توجه داشته باشند.

وی بیان داشت: مردم پایه های اصلی نظام هستند بنابراین باید بهترین وضع معیشتی را برای آنها فراهم کرد و از گرانی ها بی رویه برای فشار به مردم جلوگیری شود.

امام جمعه دهلران با اشاره به رزمایش تندر اعظم توسط سپاه پاسداران اظهار داشت: این رزمایش اقتدار نظام را به رخ جهانیان کشاند.

وی با اشاره تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: این نهاد از بدو تشکیل تاکنون اقدامات در خور توجهی به مردم به خصوص قشر ضعیف جامعه ارائه داده است که قابل تقدیر است.