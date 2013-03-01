به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرزیه روز گذشته در نشست فصلی شورای هماهنگی دادستان های استان در تالار اجتماعات شهید صدوقی دادستانی زاهدان در جمع دادستان های استان گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی شناسایی و جلوگیری از جرائم مخاطره آمیز به منظور تامین امنیت خاطر شهروندان باید در دستور کار قرار داشته باشد.

وی همچنین از دادستان های شهرهای سراسر استان خواست تا در راستای تحقق حقوق مردم و حاکمیت و پشتیبانی از مجموعه های دست اندرکار با اقتدار بیشتری وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه به طور معمول در ایام تعطیلات بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی از حضور پزشک متخصص محروم هستند افزود: برای رفع این نقیصه و کمک به حادثه دیدگان احتمالی با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به منظور حضور پزشکان متخصص به صورت کشیک مکاتبه شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده نگرانی شهروندان در ایام تعطیلات را وجود سارقان و معتادان در سطح شهر تشکیل می دهد افزود:در این رابطه تدابیر امنیتی خاصی در نظر گرفته شده است و با توجه به راه اندازی اردوگاه درمان معتادان این نگرانی تا حد مطلوبی کاهش خواهد یافت.