به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب ظهر امروز در نماز جمعه شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان با اشاره به گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با گذشت زمان وقتی به خودمان نگاه می کنیم افتخار می کنیم چرا که انقلاب اسلامی در کمال ناباوری به پیروزی رسید و در اوج دشمنی های نظام سلطه مسیر خود را به منظور تحقق اهداف و آرمان های امام و انقلاب در پیش گرفت .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما امروز در اوج قدرتیم به طریقی که دشمن هر دسیسه ای را انجام داد تا بتواند انقلاب اسلامی را به زیر بکشد اما موفق نشد. امروز دشمن پیچیدگی خاص خودش را پیدا کرده و اوج تهدید نیز برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری یاد گرفتیم که فرصت ها را در دل تهدیدها به دست بیاوریم، افزود: خدمات انقلاب اسلامی تاکنون کم نبوده اما شرایط فعلی در شان مردم و جامعه اسلامی نیست.

زاکانی در بیان جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و نقش و تاثیرگذار کشورمان گفت: در سال 70 بوش پدر نظم نوین جهانی را مطرح کرد و سه سال بعد از آن شوروری فروپاشید 10 سال بعد از اظهارات بوش پدر ، بوش پسر بعد از حادثه برج های دوقلو موضوع خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد و با این شیوه به عراق و افغانستان حمله کردند اما در نهایت باز در ایجاد خاورمیانه بزرگ ناموفق بودند.

وی در ادامه افزود: 5سال بعد از این اظهارات بوش پسر، خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا بحث خاورمیانه جدید را مطرح کرد و گفت: در خاورمیانه جدید کشورهای عراق، سوریه ، لبنان و ایران برای ما موضوعیت دارند.

زاکانی با بیان اینکه سال 87 رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد و پیش از آن بنا داشتند به جمهوری اسلامی ایران حمله کنند، گفت: مقام معظم رهبری زمانی که آنها قصد حمله به جمهوری اسلامی ایران را داشتند در سخنرانی شان در بندرعباس فرمودند اگر کسی به جمهوری اسلامی ایران تجاوز کند تمام منافع آنها را در سراسر دنیا به خطر می اندازیم.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اظهار داشت: در نهایت رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد و مقاومت 22 روزه مردم غزه در مقابل رژیم اشغالگر قدس پیروزی و سربلندی را برای آنها به همراه آورد.

زاکانی در ادامه سخنان خود گفت: در سال 89 نیز دو اتفاق مهم رخ داد، اول بیداری اسلامی که با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران رخ داد و دیگری اتفاقاتی که در داخل سوریه پیش آمد و دشمنان قصد داشتند خط مقاومت را در سوریه بشکنند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: امروز بعد از دو سال از اتفاقات سوریه نظام سلطه به خوبی فهمیده است که مانع بزرگ تحقق اهداف خودش در جهان و منطقه جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دو ویژگی مهم یعنی داشتن ولایت فقیه در دوران امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین متن مردم باعث ایجاد این مقاومت و پیروزی در برابر نظام سلطه شده است.

زاکانی با بیان اینکه در شرایط کنونی دشمن تمام سعی و تلاش خود را بر این داشته تا از ملت ایران انتقام بگیرد، گفت: آنها در جهت انسجام ضد انقلاب، ایجاد تحریم و فشار بر معیشت مردم روی آورده اند و نتیجه این اقدامات خود را در 22 بهمن امسال دیدند که مردم سیلی محکمی به آنها زدند.

وی تلاش دشمن را برای ایجاد اختلاف بین مسئولان و همچنین بین مردم و مسئولان و بین مردم با یکدیگر خواند و گفت: متاسفانه در این بین نیز برخی مسئولان بدون توجه به آرامش جامعه دست به برخی اقدامات می زنند .

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب با اشاره به اینکه دشمن ما همان دشمنی خود را در پیش گرفته و تغییر نکرده است، افزود: ما باید انتظارمان برای خدمت مسئولان به مردم فراتر از گذشته باشد، ما مسئولان بدهکار مردم هستیم.

زاکانی اظهار داشت: ما به عنوان خدمتگزاران این ملت باید دقت کنیم که با توجه به تهدیدهای فراروی خود فرصت های بسیاری نیز در داخل کشور برای ایجاد تحول در جامعه وجود دارد تا کشوری بسازیم که شایسته ملت باشد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه کشور ایران دارای ظرفیت های فراوان است، گفت: عده ای می کوشند تا راه برون رفت از مشکلات داخلی کشور را به موضوع ارتباط با خارج از کشور ربط دهند و با گردن کج کردن مقابل بیگانگان مشکلات داخلی را حل کنند در حالیکه مقام معظم رهبری و مردم بر این نکته تاکید دارند که با اتکا به ظرفیت های داخلی می توان مشکلات را حل کرد.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب با بیان اینکه باید ریشه فساد به خصوص در حوزه اقتصاد که یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است از بین برود، گفت: ما باید اصلاحات اساسی طبق قانون و فرمایشات رهبر معظم انقلاب و امام در جامعه ایجاد کنیم و این اصلاحات نیز با الگو و نقشه راهبردی "گفتمان پیشرفت اسلامی" که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند انجام می گیرد.

زاکانی در ادامه اظهار داشت: ما اگر این مسیر یعنی " گفتمان پیشرفت اسلامی" را طی کنیم یک الگوی صحیح و کامل برای جامعه بشری در نظر گرفته ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیرش به همراه تعدادی از رزمندگان دفاع مقدس شهر تهران با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در این دیدار ایشان به جمع حاضر که در حدود 25 نفر بودیم فرمودند من شماها را می شناسم ؛ اگر بخواهیم در بیان عظمت جنگ هزاران کتاب بنویسیم تا افتخارات آن مشخص شود باز هم کم است.

زاکانی گفت: مقام معظم رهبری در ادامه این دیدار فرمودند دوران دفاع مقدس با همه عظمتی که داشت در مقابل شرایط کنونی که دوران جهاد اکبر می باشد، هیچ است چرا که آن زمان دوران جهاد اصغر بود، ایشان همچنین در بخش دیگری از بیانات خود به نکات بسیار مهمی اشاره کردند و فرمودند " به فضل الهی و به قطع و یقین انقلاب اسلامی به سرمنزل مقصود رسیده و پیروز می شود و هر کس در این مسیر دچار خستگی و انحراف شود جوانان این مرز و بوم بار انقلاب را برعهده می گیرند و نمی گذارند که بار انقلاب به زمین بماند. "

نماینده مردم تهران تصریح کرد: اگر امروز ما به وظیفه خودمان آگاه شویم و عمل کنیم بسیاری از مشکلات اقتصادی که امروز وجود دارد را پشت سر خواهیم گذاشت و باید با ساخت جامعه اسلامی مطلوب و گسترش آن به جوامع دیگر تمدن اسلامی را به وجود بیاوریم.