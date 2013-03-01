به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه مسابقات کشتی با چوخه کشور با حضور تیمهایی از استانهای مختلف و به میزبانی ملارد در مجموعه ورزشی شهید ثمری این شهرستان آغاز شد.

در ابن دوره از مسابقات که با حضور گسترده مسئولان کشوری، استانی و مدیران شهرستان ملارد برگزار شد، 23 تیم از استانهای تهران، البرز، گلستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و ... شرکت دارند.

نایب رئیس فدراسیون کشتی باچوخه و دبیر این دوره از مسابقات ضمن تقدیر از میزبانی مطلوب شهرستان ملارد، در این مراسم اظهار داشت: به منظور حفظ جایگاه ورزشهای پهلوانی و باستانی کشور، هر ساله مسابقات کشتی باچوخه برگزار می شود که علاقمندان و طرفداران بسیاری نیز دارد، همانگونه که امروز نیز شاهد حضور چشمگیر مردم و مسئولان هستیم.

کریم اکبر زاده بیان کرد: کشتی با چوخه در اصل زیر بنای ورزشهای باستانی و پهلوانی، کشتی آزاد و فرنگی و جودو است که بیشتر قهرمانان کشوری فعالیت خود را از این رشته آغاز کرده اند.

این مسئول افزود: در سالهای گذشته این مسابقات همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می شد که در سالجاری با توجه به تشکیل فدراسیون کشتی باچوخه و انجام اقدامات و برنامه ریزیها لازم جهت پیگیری امور مربوطه، این دوره از مسابقات مدتی به تعویق افتاد و هم اکنون در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات 150 ورزشکار این رشته در قالب 23 تیم از استانهای مختلف کشور به مدت دو روز در اوزان 70، 80، 90 بالای 90 کیلوگرم به رقابت می پردازدند.