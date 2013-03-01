به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه غضنفریون با بیان اینکه تیم ووشو بانوان استان زنجان با 14 ورزشکار عازم رقابت‌های قهرمانی بانوان کشور (انتخابی تیم‌ملی) شد، افزود: همه سعی و تلاش هیئت ووشو استان این است که تیم بانوان زنجان نیز بتواند عملکرد قابل قبولی را در این دوره از رقابت‌ها از آن خود کرده و بانوان ووشوکار استان نیز همانند آقایان که چندی پیش توانستند عنوان قهرمانی این مسابقات را در رده‌های سنی از آن خود کنند، داشته باشد.



وی با یادآوری اینکه تیم زنجان در دو بخش تالو و ساندا به مصاف حریفان خود خواهد رفت ادامه داد: در بخش ساندا 8 ورزشکار و در بخش تالو نیز 6 ورزشکار در قالب تیم ووشو بانوان زنجان به مصاف حریفان خود خواهند رفت که ابتدا تیم رده‌های سنی استان باید با رقبای خود بر روی سکوی ساندا و تالوفیلد با حریفانش مصاف کند به همین خاطر در بخش ساندا 4 ورزشکار و در قسمت تالو نیز 4 ورزشکار این شانس را دارند که با کسب امتیازات لازم، به روی سکو رفته و جایگاه ووشو زنجان را در بخش بانون ارتقا دهند.



غضنفریون ادامه داد: در بخش ساندای رده‌های سنی و در وزن منهای 48 کیلوگرم نفیسه داوود زاده، وزن منهای 52 کیلوگرم پریسا باقی، وزن منهای 56 کیلوگرم سمانه حقیقی و در وزن منهای 60 کیلوگرم نیز عطیه شهیدی به مصاف حریفان خود خواهند رفت که هدایت این تیم بر عهده سمیه موسوی خواهد بود. در بخش تالو نیز محدثه فراشی در رده سنی نونهالان به عنوان تنها ورزشکار اعزامی از زنجان به این دوره از مسابقات می‌باشد که قرار است با اجرای فرم‌های "چانگ‌چوان" و "گوئن‌شو" شانس خود را برای کسب مدال محک بزند.



نایب‌رئیس بانوان هیئت ووشو استان زنجان افزود: در رده سنی نوجوانان نیز مائده آقامحمدلو در فرم‌های "چانگ‌چوان" و "دائوشو" به همراه مهنا آقامحمدلو در فرم‌های "نن‌گوئن" و "نن‌دائو" به روی تالوفیلد می‌روند. در رده جوانان نیز تیم زنجان با یک ورزشکار عازم این رقابت‌ها شده است که ملیکا خواجوی باید در فرم‌های "تای‌چی‌چوان" و "تای‌چی‌جین" با حریفان خود مصاف داشته باشد. هدایت تیم تالوی رده‌های سنی ووشو بانوان زنجان بر عهده زهرا خسروی و سمانه اسکندری خواهد بود و سرپرست تیم ووشو رده‌های سنی استان نیز بر عهده لیلا زمانی است.

دعوت از ورزشکاران زنجانی به اردوی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین کشور

دوومیدانی کاران زنجان راهی اردوی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین کشور می شوند.

اردوی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین کشور با حضور مدعوین به اردو خواهد شد.

در این اردو مهدی مرادی ، حبیب اله ندرلو و احمد اجاقلو از زنجان شرکت دارند و زیر نظر سرمربی تیم ملی " بهمن رضایی " تمرینات خود را انجام می دهند.

این اردو از 30 اسفند ماه آغاز می گردد و تا هشتم فروردین سال 1392 در کمپ تیم ملی جانبازان و معلولین تهران ادامه دارد.

هدف از برگزاری این اردو اعزام تیم ملی کشورمان به مسابقات بین المللی امارات در فروردین ماه سال بعد می باشد.

مهدی مرادی و حبیب اله ندرلو سابقه مدال آوری در مسابقات آسیایی و جهانی را دارند و احمد اجاقلو نیز برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت شده است.