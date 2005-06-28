قبرس هم در صدد تصويب قانون اساسي اروپاست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروههاي سياسي در اين كشور گفته اند كه پارلمان قرار است تا روز چهارشنبه و پنجشنبه نشست ويژه اي را براي بحث در باره قانون اساسي برگزار كند اما با توجه به اعلام پشتيباني حزب اوپوزيسيون "ديسي" DISY تصويب قانون را قطعي دانستند.

منابع سياسي در قبرس همچنين اعلام كردند كه تنها حزب كمونيست AKEL بزرگترين حزب پارلماني قبرس مخالفت خود را با منشور اروپائي اعلام كرده است و اين قانون را به عنوان منشوري "نئو ليبرال" و "ميليتاريستي" خوانده است كه حتي 20 كرسي و 56 عضو اين حزب در پارلمان براي ممانعت از تصويب اين قانون كفايت نمي كند.

"ايانيس كولوكاسيديس"Yiannis Kolokassides، عضوكميته مركزي حزب كمونيست اعلام كرد: قانون تلاش مي كند تا نئوليبراليسم را به عنوان شالوده سياستهاي اقتصادي- اجتماعي اتحاديه اروپا معرفي كند كه بر خلاف مردم و اصول "دولت رفاه" مي باشد.

وي گفت: اين قانون همچنين آنگاه كه اتحاديه اروپا را وارد بلوك ناتو مي كند نظامي گري را هم تبليغ مي كند.

تحليلگران اعلام كرده اند كه "تاسوس پاپادولوپوس" رئيس جمهور قبرس تمايل دارد تا بعد از اينكه در سال گذشته با طرح سازمان ملل درباره جدائي قبرس مخالفت كرد، قانون اروپا را تصويب كند.