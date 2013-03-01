به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به پایان مذاکرات ایران و 1+5 اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده نتیجه این مذاکرات مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه ریشه پذیرش نظرات ایران در این مذاکرات در راهپیمایی 22 بهمن سالجاری بود گفت: مردم ایران در این راهپیمایی برای دشمنان خط و نشان کشیدند و به غرب ثابت کردند که مسئله انرژی هسته ای حق مسلم ایران اسلامی است.

ایران اسلامی در بحث انرژی هسته ای پیروز میدان است

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه با توجه به راهپیمایی 22 بهمن غرب در برابر مقاومت ایران تسلیم شد عنوان کرد: با وجود تبلیغات گسترده دشمن در بحث مذاکره هسته ای ایران و 1+5 پیروز میدان ایران اسلامی بود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه پیشرفتهای ایران در زمینه انرژی هسته ای نتیجه مقاومت ملت در طول 34 سال گذشته است بیان داشت: امروز ایران اسلامی در بحث انرژی هسته ای پیروز میدان است.

وی با تاکید بر اینکه تحریم های اقتصادی علیه ایران اسلامی نیز رو به پایان است عنوان کرد: توطئه تحریم اقتصادی دشمن علیه ایران در حال گسیخته شدن است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اگر دشمنان ایران اسلامی تحریم ها را علیه ایران برندارند خودشان ضرر خواهند کرد یادآور شد: ایران اسلامی به هیچ عنوان در این تحریم ها ضرر نکرده و در طول 34 سال گذشته پای انقلاب، آرمانهای انقلاب، شهدا و امام راحل ایستادگی کرده و در آینده نیز ایستادگی خواهند کرد.

اقتدار نظامی ایران در رزمایش پیامبر اعظم به رخ دنیا کشیده شد

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم توسط سپاه اشاره کرد و گفت: در قالب این رزمایش آمادگی دفاعی ایران اسلامی از سوی سپاه به نمایش گذاشته و سلاحهای پیشرفته ساخت سپاه امتحان شد.

وی با تاکید بر اینکه در این رزمایش اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران به رخ دنیا کشیده شد تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که سپاه بازوی انقلاب اسلامی ایران است و تضعیف سپاه تضعیف انقلاب است.

نباید برخی با اظهارنظرهای خود در رابطه با سپاه دشمن را خوشحال کنند

خطیب جمعه خرم آباد افزود: عده ای باید توجه داشته باشند حرفهایی که می زنند و هرگونه اقدامی که باعث تضعیف سپاه شود سبب تضعیف اقتدار ایران اسلامی خواهد شد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز نیروهای نظامی و انتظامی ایران اسلامی با قدرت، اقتدار و دیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع می کنند گفت: در این راستا نیروهای نظامی و انتظامی ایران اسلامی باید تقویت شوند و نباید برخی با اظهارنظرهای خود در رابطه با سپاه دشمن را خوشحال کنند چرا که این امر در راستای اهداف انقلاب نیست.

وی تصریح کرد: نیروهای نظامی و انتظامی باید تقویت شوند تا اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور حفظ شود.

کمیته امداد امام خمینی(ره) نهادی پربرکت است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) در کشور و استان لرستان در این رابطه بسیار مطلوب بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) نهادی پربرکت است عنوان کرد: به طور حتم کمک به نیازمندان و محرومان کاری بسیار ارزشمند و خدایی محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه کمک به نیازمندان سیره معصومین و ائمه اطهار بوده است گفت: در این راستا اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) استمرار سیره معصومین است.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به اقدامات مطلوب کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه های مختلف اشتغال، مسکن، کمک هزینه های تحصیلی و تهیه جهیزه مددجویان تحت پوشش عنوان کرد: خوشبختانه این اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) در جامعه آثار مثبتی داشته است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه در اسلام هیچ چیزی به اندازه احسان و نیکوکاری سفارش نشده است بیان داشت: کمک به نیازمندان کاری ارزشمند است و موجب خوشحالی نیازمندان می شود.

یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری از قطع درختان است

وی همچنین با اشاره به روز 15 اسفند روز منابع طبیعی و درختکاری اشاره کرد و گفت: یکی از نعمتهای با ارزش و حیات بخش درختان هستند و قطع درختان یک گناه بزرگ محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه کسی که درختان را قطع می کند حیات انسان و موجودات دیگر را به خطر می اندازد عنوان کرد: یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری از قطع درختان توسط افراد است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در حال حال حاضر بخش وسیعی از استان لرستان را جنگلهای بلوط گرفته اند گفت: این در حالیست که این درختان به راحتی توسط برخی افراد از بین می روند که باید از این اقدام جلوگیری به عمل آید.

