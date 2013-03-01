به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های امروز نماز جمعه ابركوه با اشاره به اینکه یک سری برنامه های هماهنگ شده یا در دست اقدام برای رشد و توسعه شهرستان را در هفته آینده بیان خواهم کرد، اظهار داشت: باید به موضوعی اشاره کنم و آن، بی مهری بعضی از نویسندگان است كه در نشریه ای محلی نسبت به ساحت انقلاب و ولایت احساس می شود.

بلندگوی معاندین انقلاب نباشید

وی افزود: مرحله قبل در آستانه انتخابات مجلس تلاش کردند به نوعی آب گل آلود شود تا ماهی بگیرند اما نظر بنده این بود که کسی به این امور باطل اهمبت ندهد زيرا اَلباطِلُ یَمُوتُ بِتَرکِ ذِکرِه.

حسینی ادامه داد: باز هم در آستانه انتخابات آتی استارت کار را زده اند اما موضع ما همان موضع ناصحانه برای حفظ آرامش مردم است و فقط به مقاله نویسانی که پایبند به خط قرمز نظام ولايی و اسلامی ایران نیستند باز هم عرض می کنم در نشریه خود ،برای حل مشکلات شهرستان ارائه راهکار کنید.

وی تصریح کرد: برای این شهرستان عیب است که بگویند نشریه ای بلندگوی ضدانقلاب و معاندین شده و آب به آسیاب دشمن می ریزد و امیدوارم خداوند همه ما را از خواب غفلت بیدار کند.

غرب ناچار از تعامل با ایران است

خطیب جمعه ابرکوه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نشست گروه 1+5 با ایران که طرفین از مذاکره ابراز رضایت کردند، گفت: غرب با تحریم دیوانه وار ایران به این حقیقت پی برده است که غلام حلقه به گوش آمریکا شدن سرانجامی جز پشیمانی ندارد و آنها در حقیقت خودشان را از مزایای ایران محروم کرده اند و فرصتهای بزرگ اقتصادی را به رقبای شرقی خود سپرده اند و برایشان راهی جز بازگشت به پذیرش حق در پیش نیست.

وی افزود: آنها خوب می دانند تا زمانی که به حقوق هسته ای ایران در قالب NPT احترام نگذارند، در مذاکرات خود با ایران به جايی نخواهند رسید.

حسینی گفت: 16سازمان اطلاعاتی آمریکا اذعان دارند که ایران هیچگونه آزمایشی با تسلیحات هسته ای انجام نداده و قصد ساخت سلاح هسته ای هم ندارد و با این حال نمی گویند علت مخالفتشان با دستیابی ایران به دانش هسته ای چیست؟