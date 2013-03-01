به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان با بیان اینکه استقامت ملت ایران موجب به بن بست رسیدن برنامه های آمریکا و ایادی استکبار شده است، افزود: همه تلاش آمریکا پشت میز بردن ایران بود که خوشبختانه در این کار هم موفق نشد.



وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن همه توطئه های دشمنان را خنثی کرد ادامه داد: این راهپیمایی دشمنان انقلاب را از خواب بیدار کرد .



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه مقاومت، تبعیت از فرامین رهبری، وفاداری نسبت به اصول انقلاب و خون شهدا عامل پیروزی نپام اسلامی در برابر توطئه های دشمنان است، افزود: پیشنهاد ایران معادله برد- برد است.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: 9 ماه پیش نظام اسلامی پنج شرط را برای ادامه روند مذاكرات اعلام كرد و غرب با دریافت این نامه، سكوت را بهترین اقدام پیش رو قرار داد.



حجت الاسلام خاتمی افزود: در طول 9 ماه گذشته غرب با تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی قصد به زانو درآوردن ملت ایران را داشت تا به این طریق آنان را وادار به تسلیم در برابر خواسته های نامشروع خود كند.



وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در این پنج پیشنهاد به صراحت اعلام كرده بود كه غرب باید حق غنی سازی در ایران را به رسمیت بشناسد و در صورت قطع تمام فشارهای وارده، بنا به فرمان و فتوای رهبر فرزانه انقلاب عمل خواهد كرد.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: رزمایش پیامبر اعظم 8 با دو پیام برای دوست و دشمن برگزار شد.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه پیام دوستی، صلح و اقتدار این رزمایش برای دوستان و مردم منطقه بود، افزود: تامین امنیت و عدم نیاز به حضور ناوگان ها، زیردریایی ها و آمریکا از پیام های این رزمایش بود.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه این رزمایش اقتدار نظام اسلامی را به رخ دشمنان کشیدن افزود: اقتدار ملی و نظامی در دریا، هوا و خشکی از پیام های این رزمایش بود.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به شکار یک هواپیمایی جاسوسی آمریکا از سوی نیروهای ایرانی در این رزمایش افزود: نیروهای ایرانی با اقتدار جلوه های اقتدار نظام را به نمایش گذاشتند.



وی با اشاره به 14 اسفند سالروز تاسیس و تشکیل بنیاد مستعفان و جانباران افزود: تشکیل این بنیاد از تدابیر معمار کبیر انقلاب اسلامی برای نگهداری و حفاظت از انقلاب اسلامی در آینده بود.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه آینده نگری امام خمینی (ره) موجب شد تا با تشکیل چنین نهادهایی در حوزه های نظامی، انتظامی، سازندگی و محرومیت زدائی نگهداری از ارکان نظام اسلامی محقق شود.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه خدمات گیرندگان این کمیته در حال حاضر خودکفا شده اند ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه محرومیت زدائی فعالیت های گسترده ای را انجام داده است.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه توانمندسازی محرومین از نقاط قوت کمیته امداد محسوب می شود افزود: آثار و برکات کمیته امداد همواره در جامعه ساری و جاری است.



وی با اشاره به فرارسیدن هفته منابع طبیعی گفت: از دیدگاه مقام معظم رهبری باید حفظ منابع طبیعی به فرهنگ عمومی تبدیل شود.