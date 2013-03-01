به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد با اشاره به توانمندسازی فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش این نهاد اظهار داشت: در سالجاری بیش از 22 هزار و 500 دانش آمور تحت پوشش این نهاد از برنامه های فرهنگی کمیته امداد لرستان استفاده کرده اند.

وی همچنین از برخورداری هفت هزار و 528 دانشجوی تحت پوشش این نهاد از برنامه های فرهنگی در سالجاری خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با اشاره به پرداخت کمک هزینه های تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش این نهاد در لرستان عنوان کرد: در سالجاری بیش از یک میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان پرداخت شده است.

منتظری همچنین از پرداخت سه میلیارد و 500 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش این نهاد خبر داد.

وی با اشاره به پرداخت مستمری به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان گفت: طی 10 ماه گذشته سالجاری بیش از 360 میلیارد ریال مستمری به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان همچنین از برخوردار بودن بیش از 56 هزار نفر از مددجویان این نهاد از خدمات بیمه درمانی خبر داد و تصریح کرد: تا کنون بیش از 37 میلیارد ریال هزینه درمانی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان پرداخت شده است.

منتظری به بیمه زنان سرپرست خانوار این نهاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 9 هزار و 300 زن سرپرست خانوار این نهاد از خدمات بیمه درمانی برخوردار شده اند.

وی یادآور شد: تا کنون نیز بیش از 43 میلیارد و 500 میلیون ریال از طریق بیمه تامین اجتماعی به این افراد پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان همچنین از پرداخت بیش از 28 میلیارد ریال به 9 هزار و 800 نوعروس تحت پوشش این نهاد در سالجاری خبر داد.