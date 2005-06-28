شارون نسبت به عواقب و پيامدهاي مخالفت با طرح عقب نشيني از نوار غزه هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنين گفت : ما بطور ويژه به اقليت كوچك قانون شكن كه مي خواهند رفتار خشونت آميزي عليه ارتش و عناصر نيروهاي امنيتي درپيش گيرند هشدار مي دهيم.



آريل شارون تصريح كرد : ما طي روزهاي گذشته نظر خود را در مورد ساحل شهرك اسراييلي نشين غوش قطيف ارائه كرديم.

وي افزود : اين تعداد اندك مخالف نماينده تمام شهرك نشينيان نيستند بنابراين ما بايد به همه متذكر شويم كه دعوت به رد خدمت در ارتش اسراييل و تلاش براي مانع تراشي در زندگي طبيعي در اسراييل وجود دولت اسراييل به عنوان يك دولت يهودي دمكراتيك را به خطر مي اندازد.

اظهارات شارون يك روز پس از آن عنوان شد كه راديو سراسري اسراييل از بروز درگيريها ميان فعالان راست گرا اسراييلي و سربازان اين رژيم درغزه خبر داد و گفت : درگيري زماني شروع شد كه سربازان اسراييلي اقدام به تخريب چند باب از منازل در سواحل درياي مديترانه كردند.

دراين زد وخوردها كه روز يكشنبه روي داد دستكم 20 اسراييلي زخمي شدند و نيمي اززخميها را نيروهاي پليس و ارتش تشكيل مي دادند.

همچنين روز يكشنبه اعتراضاتي در ميان ارتش اشغالگر قدس بروز كرد تا جايي كه اين اقدامات منجربه دستگيري يكي از افسران اسراييل شد چرا كه وي از شركت در تخريب منازل خودداري كرد.

عصر روز گذشته مخالفان طرح شارون براي ابرازمخالفت خود با طرح تخليه شهركهاي يهودي نشين درنوارغزه دست به تظاهرات اعتراض آميززدند و اين تظاهرات موجب اختلال در رفت و آمد اسراييليها در شاه راههاي اصلي شد.

پيش بيني مي شود مخالفان طرح عقب نشيني از نوار غزه و كرانه غربي فردا چهارشنبه با بستن راههاي اصلي اعتراضات خود را از اين طريق ابراز نمايند كه اين اقدام درنهايت موجب خواهد شد كه پليس اسراييل به حال آماده باش درآيد.